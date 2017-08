Les têtes de série numéro 1 et 2 du tableau U14 se sont montrées expéditives, hier, sur la terre battue de l’Acsa Ambohidahy, pour leur entrée en lice dans le cham­pionnat de Madagascar. Narindra Ranaivo était opposée à Ediane Haingoniaina, une joueuse venant du Vakinankaratra.

Cette dernière avait éliminé Aina Sarobidy Ravolo­lonarimalala, lundi. Hier, elle n’a rien pu faire face à Narindra, supérieure autant physiquement que techniquement. Le score final de 6/0, 6/0 en est la preuve.

Pour sa part, Mialy Ranaivo a disposé de Lalao Rasamoelina, qui a sorti Fitahiana Ratovonarivo au tour précédent. Et Mialy aussi n’a fait qu’une bouchée de son adversaire, 6/0, 6/1.

Les deux sœurs, invitées de marques du tableau féminin pour cette édition 2017 du championnat, ont bien grandi. Et surtout, évoluant au Kenya, elles ont beaucoup évolué sur le plan technique.

On attendait également les débuts de Vahia Raba­rijaona, hier. Le champion d’Analamanga de la catégorie U18 garçons devait affronter Michel, issu de la région Amoron’i Mania. Mais ce dernier ayant été absent, Vahia s’est qualifié par WO pour les quarts de finale.

La compétition se poursuit ce mercredi, à l’Acsa, avec notamment l’entrée en matière de Johnny Rovanan­tenaina et Mahefa Anthony Rakotomalala, les cham­pion et vice-champion d’Anala­manga en U12. Les têtes de série numéro 1 et 2 seront respectivement opposées à Mandresy Rakotonirainy et Gaudio Razakamahefa.

Hier, Mahefa Anthony a déjà débuté sa semaine, cette fois-ci dans la catégorie U14. Il a enregistré une victoire pour sa première rencontre, face à Fidèle Zakaniaina, sur le score de 6/0, 6/1.

Haja Lucas Rakotondrazaka