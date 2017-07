La rencontre entre Vahia et Miary Zo, l’une des plus attendues du weekend, a tourné en faveur du premier. Le duel entre Johnny et Mahefa, chez les U12 garçons, a également été très disputé.

Vahia Rabarijaona a bien grandi. Pour la deuxième fois de sa jeune carrière, il a battu Miary Zo Rakotondramboa (6/2 5/7 6/4), hier sur la terre battue du Marlix à Andakana, en finale de la catégorie U18 du championnat d’Analamanga. La rencontre entre les deux joueurs était l’une des plus attendues du weekend. Et elle n’a pas déçu, même si Miary Zo a complètement raté son entame de match. Double-breaké et coupable de nombreuses fautes directes, il a rapidement été mené 5/0 par Vahia, qui a enlevé le premier set (6/2). Vahia, qui s’est renforcé physiquement et qui a bénéficié d’un bon jeu de pieds pour bien couvrir le court, a continué sur cette lancée et s’est procuré trois balles de matches à 5/3 dans la deuxième manche.

Cependant, il n’en a convertie aucune. Pire encore, le set est finalement revenu à Miary Zo (5/7), qui s’est enfin réveillé. C’est à ce moment que la pluie a fait son apparition, obligeant l’arbitre à interrompre le match, à 1/1 dans le troisième set. Un arrêt qui a fait du bien à Vahia, car il en a profité pour reprendre ses esprits et s’imposer (6/4).

« J’ai été agressif en début de match. Mon adversaire a douté et a fait beaucoup de fautes. L’interruption dans le troisième set est tombée à point nommé, puisqu’elle a stoppé mon passage à vide. À la reprise, je me sentais mieux », réagit le nouveau champion U18 à l’issue du match.

Harivony au top

Comme la finale des U18, celle des U12 garçons a également été très disputée. D’un côté, Johnny Rovanantenaina, le prodige du Country Club qui a encore une fois étalé sa large

panoplie, alternant longues balles liftées et amortis bien caressés. De l’autre, Mahefa Anthony Rakotomalala, qui a bien usé son vis-à-vis avec ses court-croisés toujours bien placés. Ce duel entre membres de l’équipe nationale championne d’Afrique australe, a tourné en faveur de Johnny, après un premier set conclu au jeu décisif, une deuxième manche à sens unique et une troisième joute une nouvelle fois très serrée (6/7 6/1 7/5).

Maholy Razakaniaina et Miotisoa Rasendra, toutes deux membres de l’équipe nationale également, se sont aussi affrontées en finale dans le tableau féminin. À deux reprises même. Et par deux fois, Maholy l’a emporté (6/4 6/3 en U12 et 6/2 7/6 en U14). Toujours chez les filles, notons également la victoire de Fitia Ravoniandro en U16, après une âpre bataille contre Miora Andrianan­toandro (7/5 6/3). Fitia a notamment pris le dessus grâce à la puissance de son service et de son coup droit.

Du côté des vétérans, Harivony Andrianafetra demeure au top. Vainqueur de l’open de tennis de la CNaPS Sport au début du mois de mai, il a décroché un nouveau titre, hier. Il a disposé de Tsialiva Rajaobelina, ancien président de la Fédération malgache de tennis, en finale des vétérans première série (6/0 6/3).

Erratum

Une erreur a été remarquée dans notre édition du samedi 1er juillet. L’illustration de l’article concernant le championnat d’Analamanga de tennis, catégorie jeunes et vétérans, n’était pas une photo de Fitia Ravoniandro, mais de Fitia Randriamifidimanana. Toutes nos excuses pour cette confusion.

Haja Lucas Rakotondrazaka