Fin de parcours en simple pour les joueurs malgaches. L’épreuve du double reste avec le tournoi par équipes.

C’est terminé. Le championnat d’Afrique australe qui se poursuit cette semaine à Gaborone au Botswana ne réussit pas aux Malgaches. Les six joueurs et trois joueuses membres de l’équipe nationale U14 (garçons et filles) et U16 garçons ont tous perdu. Les derniers rescapés se sont arrêtés en quarts de finale.

En U14 garçons, Sampras Rakotondrainibe, tête de série numéro 2 du tournoi a été très malchanceux durant la rencontre qui l’a opposé au Sud africain Marnus Oosthuizen quarts de finale. Sampras a effectué un sensationnel début de match pour enlever la première manche sur 6/0. Après, le Sud-africain est revenu à un set partout en s’adjugeant de la seconde manche sur 6/3. Dans le super tie-break, Sampras a mené 9 à 5 et dans ce sens s’est permis d’avoir quatre balles de match mais s’est incliné sur 10/12. »C’était une rencontre équilibrée. Sampras a pu faire une bonne entame de match mais son adversaire a pu réagir par la suite. Sampras reprend l’avantage 9 /5 dans le super tie-break mais la chance n’a vraiment pas été au rendez-vous pour conclure la rencontre », rappelle Harivony Andrianafetra, coach de la sélection malgache à Gaborone.

Chez les filles, les résultats n’étaient pas mieux car Madagascar a enregistré trois défaites. Randy Rakotoarilala a perdu en deux sets (0/6 4/6) contre Lyne Greyling (Afrique du Sud). Au mois de septembre, Randy Rakotoarilala avait joué cette même joueuse durant la finale du tournoi ITF/CAT U14 grade 3 à l’île Maurice. Randy avait obligé la Sud-africaine à jouer le super tie-break avant de s’incliner.

Instable

De son côté Maholy Razakaniaina n’a rien pu faire contre l’autre Sud africaine Heike Janse Van Vuuren et s’est fait surclasser 1/6 1/6. Cette dernière avait battu la Mauricienne Malika Ramasawmy en 1/8èmes de finale en deux sets (6/3 6/4).

Pour Miotisoa Rasendra, le manque d’expérience s’est fait ressentir une nouvelle fois durant la rencontre qui l’a opposé à Claire Machisa (Zimbabwe). Avec un jeu encore instable, Miotisoa, qui est capable du meilleur comme du pire, perd 4/6 4/6. Plus régulière et accrocheuse, Claire Machisa, s’achemine dans le carré final. Elle disputera une place en finale contre la Sud africaine Lyne Greyling. L’enjeu est une qualification directe pour les championnats d’Afrique U14 qui auront lieu à Pretoria en Afrique du Sud du 26 au 31 mars

Les matches de doubles sont quand même au programme pour le clan malgache avant la tenue du championnat d’Afrique australe par équipes qui démarrera le 12 janvier toujours à Gaborone au Botswana.

Ces résultats de l’armada malgache est bien moins bonne que ceux enregistrés durant le championnat d’Afrique australe qui s’est joué à Windhoek-Namibie ou Madagascar avait gagné l’épreuve du simple U14 garçons par le biais de Toky Ranaivo, la troisième place par Lanja Rakotozandriny, la place de finaliste en double de ces deux derniers, et un titre de champion d’Afrique australe par équipes en de ces deux joueurs avec Fenosoa Rasendra. Ajouté à cela, les U14 filles ont gagné l’épreuve du double suite aux prestations de Mialy et Narindra Ranaivo.

Dina Razafimahatratra