La construction ne peut débuter sans une autorisation de la Commune. Et ce, suite à une demande de la Fédération de mise à disposition du site pour dix ans.

La situation est bloquée, concernant la construction du centre fédéral de tennis de Mahamasina. Au départ, la Fédération Malgache de Tennis a requis une mise à disposition pour cinq ans auprès de la Commune Urbaine d’Antananarivo. Une requête acceptée dans un premier temps. « Par la suite, nos partenaires financiers ont exigé une durée de dix ans pour une meilleure visibilité. Nous avons transmis une nouvelle demande auprès de la Commune. Mais jusqu’à présent nous n’avons reçu aucune réponse », explique Tsialiva Rajaobelina, président de la FMT.

D’après ce dernier, cette autorisation constitue aujourd’hui le seul et dernier frein, qui bloque encore le lancement de la construction du centre fédéral, un projet qui lui tient à cœur depuis son arrivée à la tête de la Fédération. « Il ne reste plus qu’à obtenir cette autorisation. Nous ne savons pas pourquoi la Commune n’a pas encore répondu à notre demande. Mais dès qu’on l’aura, on pourra construire le centre avec l’aide de nos partenaires », ajoute-t-il. Du côté de la Commune, c’est le silence radio jusqu’à présent.

Prouesse

La Fédération s’est démenée depuis plusieurs années pour trouver des soutiens à droite et à gauche. Aujourd’hui, elle a réussi la prouesse d’avoir convaincu plusieurs boîtes pour l’appuyer. Ce serait triste que le centre ne puisse pas voir le jour en raison d’une histoire d’autorisation non obtenue, alors que la FMT a déjà trouvé les financements pour réaliser le projet. Ce serait vraiment dommage, sachant que la plupart du temps, c’est plutôt l’argent qui pose problème à Madagascar.

L’élection présidentielle au niveau de l’entité fédérale de la petite balle jaune est fixée au samedi 25 mars. Pour l’instant, Tsialiva Rajaobelina n’a pas encore dévoilé sa position, quant à une candidature pour un deuxième mandat ou non. Mais quoi qu’il en soit, il assure qu’il « construira toujours le centre fédéral » qu’il « reste ou non à la présidence de la Fédération. »

Haja Lucas Rakotondrazaka