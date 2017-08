Ando et Sariaka ont été sacrés champion d’Analamanga, catégorie première série, hier au COT Ilafy. Et ce, après avoir battu respectivement Mamy Ialy et Viviane.

Victoire en deux sets pour Ando Rasoloma­lala contre Ma­my Ialy Ratsifandri­hamanana (6/4, 6/4). Succès en trois manches pour Sariaka Radilofe contre Viviane Rasoarilalao (4/6, 6/1, 6/2).

Tels sont les résultats des finales de la catégorie reine première série du championnat d’Analamanga, disputées hier sur la terre battue du COT Ilafy.

L’affiche finale entre Ando et Mamy Ialy était prévisible, tant les deux joueurs se sont montrés expéditifs depuis leur entrée en lice. D’un côté donc, on avait un gaucher, avec un jeu varié et un revers à deux mains.

De l’autre, un grand serveur avec un revers à une main. Dans le premier jeu justement, Mamy Ialy a mis à profit son service pour donner le ton (0/1). En face, Ando a mis quelques minutes pour s’y adapter. Jusqu’à 3/3, les deux joueurs étaient au coude-à-coude.

À ce moment-là, Ando a breaké son vis-à-vis (4/3), puis a confirmé dans la foulée, avant de remporter finalement le set (6/4). Le scénario de la deuxième manche a été pratiquement similaire, jusqu’à 4/4

Toutefois, le gaucher s’est montré plus conquérant en prenant plus de risque. Et cela a payé. C’est justement sur une de ses prises de risque qu’il a conclu le match dans le deuxième set (6/4), sur un revers court-croisé placé sur la ligne.

« Lors de notre dernière rencontre en date, je l’ai battu, son service n’était pas bien réglé. Cette fois-ci, sa mise en jeu était au top. Il m’a fallu un peu de temps pour m’y adapter, mais j’ai finalement trouvé la parade pour le contrer sur son point fort », a réagi Ando au terme de la rencontre.

Choc des générations

Du côté du tableau féminin, l’entame de match a été laborieuse pour Sariaka. Coupable de fautes directes à répétition, ce qui a entrainé une certaine frustration, elle a logiquement concédé la première manche à Viviane (4/6), dans ce choc des générations. Elle a, cependant, retrouvé son tennis par la suite, comme en témoignent les nombreux points gagnants en coup droit d’attaque.

À trois reprises, elle a pris la mise en jeu de son adversaire dans le deuxième set, pour finalement l’emporter (6/1). Sur sa lancée, Sariaka a déroulé dans le troisième set. Un break à 2/1 lui a permis de prendre un avantage décisif, avant de s’envoler vers le titre (6/2).

Résultats :

Hommes

1e série : Ando Rasolomalala bat Mamy Ialy Ratsifandrihamanana (6/4, 6/4)

2e série : Tsilavina Joharimboahangy bat Radonirina Fanantenantsoa (6/4, 6/4)

3e série : Lanja Rakotozandriny bat Alain Samsoudine (7/6, 6/2)

4e série : Romméo Rakotomalala bat Ismaël Rakotondranaivo (7/5, 6/2)

Double 1er groupe : Ando Rasolomalala/Miary Zo Rakotondramboa battent Mamy Ialy Ratsifandrihamanana/Jacky Michel Ramananjatovo (6/3, 6/2)

Double 2e groupe : Lanja Rakotozandriny/Romméo Rakotomalala battent Rija Rakotonomenjanahary/Jean Paul Raherison (6/0, 6/2)

Dames :

1e série : Sariaka Radilofe bat Viviane Rasoarilalao (4/6, 6/1, 6/2)

2e série : Maholy Razakaniaina bat Safidisoa Nomenjanahary (4/6, 6/3, 6/3)

3e série : Elsie Rakotohasy bat Miantsa Rakotonirina (6/2, 6/2)

4e série : Mialy Rabearisoa bat Fitia Rakotondramboa (6/2, 6/4)

Double 1er groupe : Sariaka Radilofe/Miora Andrianantoandro battent Finaritra Andriamadison/Viviane Rasoarilalao (7/6, 7/5)

Double 2e groupe : Elsie Rakotohasy/Miantsa Rakotonirina battent Miangaly Raharinosy/Kaliana Andrianafetra (6/1, 4/6, 10/7)

Haja Lucas Rakotondrazaka