Il était annoncé comme étant la meilleure chance de victoire malgache, et il a bel et bien tenu son rang. Toky a remporté le titre dans la catégorie U14 garçons, au championnat d’Afrique australe, hier en Namibie.

Le pensionnaire du centre du Maroc était opposé au Sud-Africain Connor Kruger, en finale. Les deux joueurs se sont livrés une bataille épique. Et au terme d’une rencontre très serrée, durant laquelle il a fallu se battre farouchement sur chaque point, chaque jeu et chaque set, Toky l’a emporté en trois manches. Score final 7/5 5/7 7/6 (3). Comme en témoigne le résultat, le Sud-Africain n’a jamais abdiqué et il a poussé le porte fanion malgache dans ses derniers retranchements, jusque dans un tie break durant le troisième set.

À cette victoire de Toky, vient également le succès de Mialy et Narindra Ranaivo, toujours en U14, mais cette fois-ci en double féminin. En finale, elles ont affronté les Sud-Africaines Gabriella Broadfoot et Christine Kruger. Et là encore, le match a été très disputé et s’est conclu au jeu décisif dans la troisième joute (3/6 6/4 11/9).

Doublé

Madagascar était en lice dans deux autres finales, hier. Malheureusement, Toky Ranaivo et Lanja Rakotozandriny se sont inclinés en trois manches devant le Sud-Africain Rohan Loubser et le Namibien Connor Van Schalkwyk, en double masculin U14 (4/6 7/5 5/10). Toky aurait certainement aimé réaliser le doublé. Il en fut de même pour Tsantaniony Iariniaina en simple de la catégorie U16 filles. Elle est tombée face à la Sud-Africaine / Delien Kleihans (5/7 7/5 3/6).

Au terme du tournoi, l’Afrique du Sud a pris la première place au classement par pays, avec 1520 points à son compteur. La Grande île, créditée de 1200 unités, talonne de près la nation arc-en-ciel. Derrière, l’île Maurice (715 pts), le Zimbabwe (640 pts) et la Namibie (502 pts) ont complété le top 5.

Miary Zo intensifie sa préparation

Miary Zo Rakotondramboa va disputer le championnat d’Afrique U18, dans trois semaines. La compétition s’étalera du 6 au 11 février, en Tunisie. Depuis le mois de novembre, il se prépare farouchement pour ce rendez-vous, avec notamment une tournée en Europe. Par la suite, il a intensifié sa préparation physique, afin d’attaquer le sommet continental dans les meilleures conditions. Entre autres, il s’entraine au stade d’Alarobia durant la matinée. Et c’est dans l’après-midi qu’il reprend sa raquette à l’ACSA, club dont il demeure jusqu’à aujourd’hui le meilleur joueur. Pour arriver en meilleure forme en Tunisie, il disputera un tournoi ITF Grade 2, toujours sur le territoire tunisien, du 24 au 29 janvier. Histoire d’avoir quelques matches dans les jambes et de retrouver le rythme des rencontres de haut niveau. 18e du championnat d’Afrique en 2015, puis 9e l’an passé, il tentera de monter encore un peu plus pour cette édition 2017, pourquoi pas décrocher le titre.

Haja Lucas Rakotondrazaka