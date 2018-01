La relation est au beau fixe entre la Confédération africaine de tennis et la fédération malagasy de tennis. Des projets d’envergure sont prévus pour cette année 2018.

Un rencontre qui joint l’utile à l’agréable. Le président de la Confédé­ration africaine de tennis (CAT), Tarak Cherif, et président de la Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie (CONECT), a rendu visite au président de la Fédération Malagasy de tennis (FMT) Stéphane Rakotondrainibe à Antananarivo.

Divers points ont été discutés pour vulgariser le Tennis dans le continent africain et plus particulièrement à Madagascar. «Le président de la CATcroit à un réel potentiel du tennis malgache. Cela s’est traduit avec les résultats que nos joueurs et joueuses ont obtenu sur la scène africaine et internationale. Rencontrer le président de la CAT et pouvoir discuter face à face des besoins actuels du tennis malgache a été une sérieuse aubaine pour la FMT car plusieurs projets ont découlés de cette rencontre. On a pu discuter également du quota alloué à Madagascar dans les différentes participations aux compétitions internationales, les différentes aides financières de la CAT pour la FMT ainsi que la construction du centre fédéral», rappelle Stéphane Rakotondrainibe, président de la FMT.

En parlant de projet, Madagascar a été déjà sollicité par la CAT, pour l’organisation du championnat d’Afrique australe par équipes des 12 ans et moins vers le mois de mars. Un évènement qui a déjà pu se faire l’année dernière sur les courts de l’université d’Antana­narivo. Après, on peut citer également la participation historique de Madagascar qui abritera son premier tournoi africain pour les U14 et en parallèle une figuration dans le calendrier international des juniors dans le monde.

Appuis

Le tournoi du circuit africain U14 grade 2, se jouera sur les courts de l’ACSA du 22 au 25 février. Les préparatifs en vue de son organisation ont déjà commencé au niveau de la FMT. Le tournoi inscrit dans le calendrier international des juniors U18 grade 5, quant à lui, est prévu se tenir toujours à l’ACSA du 25 au 29 juin.

Pour le président de la CAT, la visite à Madagascar reste avant tout un voyage qui honore et soutient le tennis malgache. «Je suis conscient des efforts que la FMT fait pour le tennis malgache. Madagascar peut faire confiance à la CAT pour un réel développement de son tennis et la FMT aura personnellement mon soutien sans condition dans ce sens», assène Tarak Cherif, président de la CAT.

Pour le volet formation, Madagascar sera également sollicité. La CAT a prévu pour cette année 2018, l’organisation d’un stage d’entraineur Level 1.Une nouvelle qui fait le bonheur des techniciens malgaches qui vont mettre leurs acquis et compétences pour une valorisation sur l’échelon international. Tous ces points et projets seront revus les 27 et 28 Avril 2018 durant l’Assemblée Générale Annuelle (AGA) de la Confédération Africaine de Tennis de 2018 qui se tiendra à Kigali au Rwanda.

Dina Razafimahatratra