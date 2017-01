Les jeunes joueurs de tennis étaient dans la dernière ligne droite de leur préparation, depuis un peu plus d’une dizaine de jours. Et ce, en vue du championnat d’Afrique australe de tennis, qui se tiendra en Namibie à partir de ce lundi. Après un regroupement à l’espace Les Hérons à Vonto­vorona, ils ont changé de site.

Depuis le début de cette semaine, ils se sont entraînés sur les courts de la CNaPS à Vontovonrona. Des courts en outdoor proposant une surface rapide, ce qui est plus proche des conditions de jeu au prochain tournoi de la zone Sud du continent.

La liste finale des joueurs qui prendront part à cette compétition devrait être dévoilée ce jour, en conférence de presse, par les dirigeants fédéraux. En effet, il se pourrait qu’il y ait des absents pour diverses raisons.

À l’issue du tournoi de sélection du mois de novembre, la sélection devait être composée de quatorze joueurs, soit Toky Ranaivo, Lanja Rakotozandriny et Fenosoa Rasendra en U14 garçons, Dimitri Rabeson, Haritsiky Rajaonah et Henin­kaja Razafindrakoto en U16 garçons, Narindra Ranaivo, Mialy Ranaivo, Yaëlle Vais­saud et Daniela Tafangy en U14 filles ainsi que Tsanta­niony Iariniaina, Finaritra Andriamadison et Fitia Ravoniandro en U16 filles. Au final, la délégation malga­che pourrait compter dix ou onze joueurs.

Haja Lucas Rakotondrazaka