Fitia Ravoniandro s’entraîne durement pour le prochain championnat d’Afrique, fin mars. Elle travaille notamment son revers.

Six jeunes disputeront le championnat d’Afrique, à la fin mars, en Afrique du Sud. Parmi eux se trouve Fitia Ravoniandro.

Nous avons suivi pendant quelques jours ses entraînements. Des séances quotidiennes s’imposent, pour préparer au mieux ce genre de compétition internationale.

« Je m’entraîne tous les jours, sur terre battue. Je travaille particulièrement mon revers à deux mains. On espère que la Fédération organisera un regroupement prochainement, pour s’entraîner sur surface rapide, puisqu’on jouera sur ce genre de revêtement en Afrique du Sud », confie-t-elle.

La Grande île sera l’une des nations à suivre lors de ce sommet continental, du fait des performances de sa sélection, lors du précédent championnat de la zone australe, en janvier en Namibie, la sélection malgache ayant terminé deuxième au classement général. « On ne pourra plus miser sur l’effet de surprise. Madagascar sera attendu de pied ferme », rajoute Fitia.

Durant ce tournoi de la région Sud, Fitia Ravoniandro a réussi à décrocher sa qualification pour le championnat d’Afrique, bien que ses débuts aient été laborieux.

Moments cruciaux

Après une défaite d’entrée, elle s’est bien reprise, pour décrocher son ticket pour le rendez-vous sud-africain.

« Je me suis battue jusqu’au bout à Windhoek, sur chaque point. Malheureusement, j’ai flanché à certains moments cruciaux. On avait très peu de temps pour s’acclimater aux conditions là-bas et j’ai perdu mon premier match. Mais j’ai bien rebondi par la suite. Je tiens à exprimer ma reconnaissance envers la BNI Madagascar, qui m’a aidée pour ce déplacement en Namibie. Ce soutien m’a boosté. J’ai prouvé que je méritais ma place au sein de la sélection », conclut-elle.

Ils seront six à participer à ce championnat d’Afrique à la fin mars. Citons Mialy et Narindra Ranaivo en U14 filles, Toky Ranaivo et Lanja Rakotozandriny en U14 garçons, ainsi que Tsantaniony Iariniaina et Fitia Ravoniandro en U16 filles.

Haja Lucas Rakotondrazaka