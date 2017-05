Ugo Razafinjato est revenu exprès à Madagascar, pour défendre les couleurs nationales. Il disputera le championnat d’Afrique australe à partir de samedi. Portrait.

Au sein de la sélection malgache, qui disputera le championnat d’Afrique australe U12 par équipe, figure Ugo Razafinjato. Un jeune tennisman en provenance du Sénégal.

Il est revenu à Mada­gascar pour participer au tournoi de sélection, en vue de ce championnat, il y a deux semaines. Et il a été retenu pour la compétition, qui débute ce samedi, sur les courts d’Ankatso.

« C’est mon père qui m’a poussé à prendre part à ce tournoi de qualification. Venir jouer ce championnat d’Afrique australe à Madagascar, c’est une occasion de défendre les couleurs nationales, de prendre part à un grand tournoi et de jouer des matches de haut niveau, mais aussi de revoir mes amis ici », souligne-t-il. Et des amis, il s’en est même fait de nouveau.

Toujours souriant, il s’entend très bien avec les au­tres jeunes de l’ACSA notamment, qu’il retrouve chaque après-midi, quelques minutes avant l’entrainement journalier de la sélection.

Né à Madagascar, Ugo est parti pour le Sénégal il y a deux ans. « J’ai débuté le tennis à l’âge de cinq ans, au CAR à Ivato. Je venais souvent avec mon père pour le voir jouer. Je me suis demandé quelle sensation ça faisait. J’ai donc essayé et j’ai pris goût. Après, on est parti pour le Sénégal il y a deux ans. Là-bas, je m’entraine quotidiennement, mais je dois aussi gérer mon emploi du temps par rapport aux horaires à mon école », poursuit-il.

Plus expérimenté

Des efforts journaliers qui lui ont permis de rehausser son niveau technique, comme en ont témoigné ses performances lors du tournoi de sélection.

La sélection masculine comptera quatre éléments. Citons Johny Rovanantenaina, Ugo Razafinjato et Mahefa Anthony Rakotomalala, ainsi que Harena Rafidiarison comme quatrième joueur. Ils évoluent sous la houlette du coach Njaka Randria­malala. D’après ce dernier, Ugo bénéficie d’une bonne d’expérience.

« Au Sénégal, il dispute beaucoup de matches face à différents adversaires. De ce fait, il est plus expérimenté. En s’entrainant avec les autres mem­bres de l’équi­pe nationale, je pense qu’il deviendra plus rusé et plus fort », analyse Njaka Randria­malala. En plus de son expérience, le jeune joueur peut également se reposer sur une bonne condition physique pour un garçon de son âge.

Le championnat d’Afri­que australe, catégorie U12 par équipe, débute ce samedi 13 mai. Le tournoi s’étalera sur cinq jours, jusqu’au mercredi 17 mai. Les nations finalistes décrocheront les deux tickets en jeu pour le championnat d’Afrique. Pour la Grande île plus particulièrement, elle vise ni plus ni moins qu’un sacre à domicile, autant dans le tableau masculin que féminin.

Haja Lucas Rakotondrazaka