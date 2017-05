La sélection masculine malgache a décroché une troisième victoire de rang, face au Zimbabwe. Elle se rapproche grandement de la qualification pour le prochain championnat continental.

Jamais deux sans trois. La sélection masculine malgache a disposé de la formation zimbabwéenne (3/0), hier sur la terre battue d’Ankatso, durant la troisième journée du championnat d’Afrique australe, catégorie U12 par équipe. Il s’agit de la troisième victoire des joueurs de Njaka Randriamalala, qui les rapproche de la qualification pour le prochain championnat continental. Le coach Njaka a aligné Ugo Razafinjato, lors de la première rencontre. Face à Takura Muhwandagara, il a débuté en trombe avec un double break, avant de remporter le premier set sur le score de 6/4. La deuxième manche a été plus disputée. Les deux joueurs étaient au coude-à-coude jusqu’à 5/5, avant qu’Ugo ne prenne le service de son adversaire pour définitivement passer devant.

Bilan parfait

L’action du match est venue dans la foulée, quand il s’est retrouvé à un point de la victoire, grâce à un amorti très bien senti au ras du filet. Sur cette lancée, il a converti sa première balle de match pour s’imposer 7/5.

« C’était une rencontre difficile, car mon adversaire ne lâchait rien et se battait dur sur chaque échange. J’ai raté quelques points, mais je trouve que ma prestation était tout même assez bonne. Sur l’amorti qui a fait chavirer le public, je voulais juste improviser. Je n’en ai pas tenté beaucoup dans ce match et j’ai choisi de le faire à ce moment-là, mais ça a bien marché », a réagi Ugo à l’issue du match.

La machine malgache était en marche et les Zimbabwéens n’ont jamais réussi à la stopper. Johny Rovanantenaina a apporté un deuxième point à la Grande île, face à Benedict Badza (6/4 6/4). Et en double, Johny Rovanantenaina était associé à Mahefa Anthony Rakotomalala,

lors de la victoire face à Benedict Badza et Mengezi Sibanda (6/0 6/3).

Avec ce succès sur le Zimbabwe, la Grande île poursuit son sans-faute avec un bilan parfait, soit trois victoires en trois rencontres et aucun set perdu depuis le coup d’envoi de la compétition. Elle occupe logiquement la première place du tableau masculin.

Les Sud-Africaines déroulent

La formation féminine de l’Afrique du Sud en est à deux victoires, en deux apparitions, dans ce championnat d’Afrique australe, catégorie U12. Hier sur le court numéro 5 d’Ankatso, elle a balayé l’équipe nationale botswanaise, trois à zéro. Carle Botha n’a fait qu’une bouchée de Naledi Raguin dans le premier simple (6/0 6/1), ne laissant que quelques miettes à son adversaire du jour. Kaytlyn Ramduth a également été expéditive, avec un succès en deux sets blancs, face à Asthene Phatshwane (6/0 6/0).

Non satisfaites d’avoir déjà gagné les deux premiers matchs, les Sud-Africaines ont poursuivi sur leur dynamique dans le double. Nadia Gouws et Kaitlyn Ramduth ont ainsi écrasé Lily Poely et Naledy Raguin (6/1 6/2). Au classement actuel, la nation arc-en-ciel occupe le fauteuil de leader. Sa prochaine sortie sera face à Madagascar, mercredi.

La journée d’hier n’a donc pas souri aux jeunes joueuses Botswanaises. Mais heureusement pour le Botswana, les garçons se sont imposés face aux Mauriciens, trois à zéro. Denze Seetso a dominé sans encombre Amuel Ava (6/0 6/0), avant qu’Arnold Bleskit ne vienne à bout d’Aaron Rawa (6/3 6/0). En double, ce fut un peu plus compliqué pour les Botswanais, mais Mark Nawa et Denzel Seetso l’ont finalement emporté face à Amuel Ava et Koster Sebastian (6/4 4/6 10/6).

Le Botswana occupe actuellement la troisième position dans le tableau masculin, avec une victoire et une défaite à son compteur. Il lui reste encore deux rencontres à disputer, ce mardi face à l’Afrique du Sud et ce mercredi face au Zimbabwe.

Tableau féminin – Le Zimbabwe au menu

La sélection féminine malgache disputera sa deuxième rencontre, ce mardi à 10h, sur le court n°1 à Ankatso, dans le cadre du championnat d’Afrique australe, catégorie U12. Elle affrontera la formation zimbabwéenne à cette occasion. Madagascar va tenter de décrocher une deuxième victoire de rang. Et ce, après avoir réussi son entrée en matière, dimanche face au Botswana. Maholy Razakaniaina avait alors enregistré un premier succès face à Naledi Raguin, avant que Randy Rakotoarilala n’enchaîne face à Asthene Phatshwane. Par la suite, en double, Randy et Miotisoa Rasendra ont donné le coup de grâce à, Asthene et Lily Poely, afin d’assurer le sans-faute. Pour sa part le Zimbabwe s’était incliné devant l’Afrique du Sud, lors de sa première sortie du dimanche.

Un nouveau revers serait littéralement fatal aux Zimbabwéennes. Tout comme une deuxième victoire de rang pourrait assurer à la Grande île une place parmi les deux premières nations du groupe, synonyme de qualification pour le prochain championnat continental.

Training camp – Entrainement avec Riaan Kruger

Dimanche, à la fin de la deuxième journée du cham­pionnat d’Afrique australe, Riaan Kruger a organisé un training camp. Le Sud-Africain a ainsi invité les jeunes des catégories U14 et U16 présents à Ankatso, afin de se perfectionner à ses côtés. Le training camp a duré deux heures. Riaan Kruger a déjà organisé plusieurs stages pour les jeunes à Madagascar, auparavant. Et il poursuit encore et toujours ses activités, pour faire progresser les joueurs malgaches.

Pour l’instant, on ne sait pas encore s’il organisera d’autres séances ce mardi ou ce mercredi. Mais tout dépendra de la disponibilité des joueurs ainsi que des courts. Pour sa part, Riaan Kruger s’est dit « toujours prêt à aider les jeunes avec ce genre de training camp. »

Ballkids – Formation des ramasseurs de balles

En fin de semaine dernière, la Fédération Malgache de Tennis a invité des enfants venant des Écoles Primaires Publiques Amboniloha, Ivandry et Ankorondrano. Ces derniers ont suivi une formation de ramasseurs de balles ou « ballkids », au LTP Alarobia. Et ce, en vue de la tenue du championnat d’Afrique australe, catégorie U12, qui a débuté samedi dernier, à Ankatso. A côté, d’autres enfants issus de différentes EPP viennent également chaque jour à Ankatso, pour vivre l’événement en tant que supporters des sélections malgaches. Leur déplacement ainsi que toutes les autres dépenses sont prises en charges par la FMT.

La Fédération est aux bons soins pour les élèves des EPP depuis la semaine dernière. Et ce, avec le lancement d’un programme dénommé mini-tennis, en collaboration avec l’Unicef. Celui-ci consiste à leur faire découvrir la pratique du tennis.

Texte : Haja Lucas Rakotondrazaka

Photos : Mamy Mael – Sergio Maryl