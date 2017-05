La sélection masculine malgache a terminé premier du tableau masculin. Et ce, grâce à la victoire de Johny Rovanantenaina, dans le deuxième simple d’hier.

Ugo Razafinjato a été le premier à entrer sur le court, dans le camp malgache. Il était opposé à Stuart Van Der Merwe. Au coude-à-coude en début de match, les deux se sont rendus coup-pour-coup dans le premier set, qui est finalement allé aux mains du Sud-Africain. Sur sa lancée, ce dernier a également enlevé la deuxième manche, face à un Ugo touché au genou droit, qui portait un bandage (5/7 3/6).

Dans le deuxième simple, c’était au tour de Johny Rovanantenaina de se mesurer à John Coetzee. Le numéro un de la sélection malgache, a fait chavirer les spectateurs durant cette rencontre, qu’il a gagnée sur le score de 6/2 7/6. Avec son jeu bien varié et sa panoplie de coups impressionnants, Johny a littéralement baladé son vis-à-vis. Sans oublier plusieurs amortis bien sentis sur des points cruciaux. Même les Sud-Africains applaudissaient sur ces points. On a même entendu quelques-uns s’exclamer avec des « amazing ».

Gaucher comme Zakakely

« Le deuxième set a été plus disputé et j’ai eu un peu peur. Heureusement, j’ai finalement pris le dessus. En ce qui concerne les nombreux amortis que j’ai réussis, j’ai juste vu que mon adversaire restait toujours sur la ligne de fond de court et j’ai choisi de le faire courir plusieurs fois », a réagi le jeune Johny, qui nous rappelle un certain Zakakely sur chacun de ses déplacements et de ses coups, entre autres quand il s’élève dans les airs pour balancer son surpuissant coup droit. D’autant plus qu’il est également gaucher.

Grâce à cette victoire dans le deuxième simple, Madagascar s’est assuré de terminer premier du tableau masculin. Dans le dernier match, en double, Mahefa Anthony Rakotomalala et Ugo Razafinjato se sont inclinés face à John Coetzee et Stuart Van Der Merwe (3/6 5/7). Une défaite sans conséquence sur le classement final.

Classement final du tableau masculin

1. Madagascar

2. Zimbabwe

3. Botswana

4. Afrique du Sud

5. Maurice

Tableau féminin – Les filles terminent en deuxième position

La sélection féminine termine à la deuxième place de ce championnat d’Afrique australe catégorie U12. Hier, elle s’est inclinée devant la formation sud-africaine, dans ce qui fut la finale du tableau féminin. Toutefois, elle est qualifiée pour le prochain championnat continental.

Hier, le premier simple a été l’affaire de Maholy Razakaniana et de Carle Botha. Une rencontre âprement disputée où chaque joueuse ne lâchait jamais un point facile. Il a fallu recourir à un troisième set pour départager les deux. Et ce, après que la Sud-Africaine ait décroché la première manche et que Maholy ait égalisé. Malheureusement, cette dernière a flanché dans cette troisième joute décisive. Score final 6/7 6/2 5/7 en faveur de Botha.

Dans le match suivant, Miotisoa Rasendra était chargée de ramener Madagascar à égalité avec la nation Arc-en-ciel, face à Nadia Gouws. Une confrontation entre deux joueuses très athlétiques, caractérisée par un engagement physique intense de part et d’autre. Malheureu­sement, Miotisoa a été gênée par une douleur à son bras droit, ce qui a été l’une des raisons de sa défaite en trois manches.

« Çà faisait très mal »

Au terme de trois sets disputés, Miotisoa a, en effet, perdu sur le score de 7/6 4/6 1/6. Comme en témoigne le résultat, elle a bien entamé ce duel, mais a lâché prise peu à peu en raison de cette blessure. « Çà faisait très mal sur chaque mouvement. Je ne pouvais vraiment pas jouer normalement », a-t-elle regretté en fin de match, forcément déçue de concéder son unique revers du tournoi.

Dans le dernier match en double, Randy Rakotoarilala était associé à Maholy Razakaniaina. Elles ont disposé de la paire Carle Botha-Kaitlyn Ramduth, en deux sets (6/0 6/4). Cette victoire n’a pas influencé le résultat et la Grande île a pris la deuxième place derrière l’Afrique du Sud.

Njaka Randriamalala – « Nos joueurs sont doués dans le jeu en fond de court »

Njaka Randriamalala a affiché sa satisfaction, par rapport à la prestation globale de la sélection masculine, à l’issue de ce championnat d’Afrique australe catégorie U12 par équipe, hier à Ankatso : « Il n’y a pas de différence de niveau flagrante entre chaque nation et c’est pour ça qu’on a eu des matches serrés. Le succès de Johny dans le deuxième simple a été déterminant, puisqu’il s’agissait de notre dixième victoire (NDLR : 3 victoires contre le Botswana, 3 contre Maurice, 3 contre le Zimbabwe et 1 contre l’Afrique du Sud à ce moment-là), ce qui nous a assuré la première place. Je suis satisfait des performances de nos jeunes. Je remercie les dirigeants fédéraux car ce fut un grand honneur de diriger l’équipe nationale ».

D’après le coach de la sélection masculine, ses joueurs ont surtout fait la différence dans le jeu en fond de court. « En fond de court, ils sont très doués. Que ce soit en coup droit ou en revers, ils dominent dans ce secteur du jeu. Par contre, ils doivent encore s’améliorer sur les montées au filet ainsi qu’au service, puisque j’ai remarqué pas mal de doubles-fautes. Pour maîtriser cela, il faut au moins une année de travail. Et donc, il faut s’y atteler dès maintenant, afin de préparer les compétitions internationales de l’an prochain. Je suis sûr que nos adversaires en feront autant », a-t-il rajouté.

Dina Razafimahatratra – « Il faut apprendre à gérer la pression »

Le coach de la sélection féminine, Dina Razafimaha­tratra, a estimé qu’il faudra mieux gérer la pression la prochaine fois, au terme de ce championnat d’Afrique australe catégorie U12 par équipe : « Nous devons apprendre à gérer la pression. On ne joue jamais totalement relâché jusqu’à la fin, mais seulement pendant quelques jeux. Il faudra effectuer un travail mental pour y remédier. » Ce petit souci aura notamment été l’une des causes des deux défaites en simple, hier, face à l’Afrique du Sud. Deux revers de Maholy Razakaniaina et de Miotisoa Rasendra, respectivement face à Carle Botha et Nadia Gouws.

Le coach de la sélection féminine est également revenu sur le niveau de ses joueuses. « Nous nous sommes bien préparées pour cette compétition. Je peux dire qu’on a le niveau pour réaliser de bonnes performances lors du prochain championnat continental. Si on perd, ça ne se jouera qu’à des petits détails seulement », a-t-il conclu.

Election FMT – Deux candidats aperçus à Ankatso

Deux des trois candidats à la présidence de la Fédération Malgache de Tennis étaient présents à Ankatso, hier, lors de la dernière journée du championnat d’Afrique australe catégorie U12 par équipe. D’un côté, Manan’Iala Andriatsalama, actuel président de la Section tennis de la CNaPS Sport, et de l’autre, Stéphane Rakotondrainibe, ancien président de la FMT entre 2010 et 2012. Ils ont discuté avec plusieurs personnalités du monde de la petite balle jaune, à cette occasion. Rappelons que le scrutin fédéral est prévu pour le mardi 30 mai, au Palais des Sports Mahamasina.

Texte : Haja Lucas Rakotondrazaka

Photos : Mamy Mael – Tojo Razafindratsimba