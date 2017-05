La Grande île accueille le championnat d’Afrique australe U12 par équipe, à partir du 13 mai, à Ankatso. Les sélections malgaches visent ni plus ni moins que le sacre.

Mada­gascar fait partie des favoris. Dès l’entame de la conférence de presse d’hier, à Ankorondrano, Tsialiva Rajaobelina, président de la Fédération malgache de tennis, a donné le ton.

Les sélections malgaches masculine et féminine visent la consécration à domicile, pour le championnat d’Afri­que australe U12 par équipe. Compétition qui s’étalera du 13 au 17 mai, sur les courts d’Ankatso.

« Plus d’une dizaine de nations devaient y participer au départ. Cinq ont confirmé jusqu’à présent, à savoir Maurice, le Botswana, le Malawi, le Zimbabwe et le Lesotho. Nous avons choisi d’organiser le championnat pour les U12 pour une raison. C’est parce qu’il faut rehausser le niveau des joueurs à partir de cette tranche d’âge, si on veut qu’ils poursuivent des carrières inter­na­tionales après. C’est une vision que nous partageons avec la CAT et l’ITF. Ce tournoi sera une sorte de Coupe Davis et de Fed Cup pour les plus jeunes », a expliqué le numéro un de la FMT.

Chez les garçons, Mada­gascar comptera sur Johny Rovanantenaina, Ugo Raza­finjato, Mahefa Anthony Rakotomalala. Harena Rafidiarison endossera le costume de quatrième joueur. Du côté des filles, citons Miotisoa Rasendra, Maholy Razakaniaina et Randy Rakotoarilala, ainsi que Mialy Rabearisoa comme quatrième joueuse.

Génération talentueuse

La sélection masculine évoluera sous la houlette de Njaka Randriamalala. Tandis que le directeur technique national, Dina Razafima­hatratra, dirigera l’équipe nationale féminine. « Nous sommes capables de remporter le titre, avec cette génération vraiment talentueuse », a martelé le DTN, hier, dans la lignée des propos de Tsialiva Rajaobelina.

La conférence de presse d’hier a également été l’occa­sion de présenter les partenaires de l’événement, en l’occurrence DHL et Unicef. « DHL nous accompagne depuis plusieurs années et nous aide notamment pour l’importation de matériel. L’Unicef va aussi collaborer avec la FMT désormais. À part cette compétition, elle travaillera de concert avec nous pour le Mini-tennis, un programme de vulgarisation du tennis auprès des EPP de la capitale », a rajouté le président de la Fédération, à ce propos.

L’élection fédérale dans quatre semaines

La date de l’élection des nouveaux dirigeants de la Fédération Malgache de Tennis vient d’être officialisée. Au départ, le scrutin avait été fixé pour le 25 mai, mais il se tiendra finalement le lundi 29 mai, au Palais des sports et de la culture Mahamasina. Malgré des rumeurs annonçant différents candidats de part et d’autre, aucun prétendant ne s’est encore prononcé officiellement jusqu’à présent.

Haja Lucas Rakotondrazaka