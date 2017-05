La sélection masculine malgache a décroché deux succès de rang, ce weekend à Ankatso, face au Botswana et Maurice. Les filles aussi se sont imposées face aux Botswanaises.

Débuts en fanfare. La sélection masculine a disposé des formations botswanaise et mauricienne (3-0), ce week­end à Ankatso, au cham­pionnat d’Afrique australe catégorie U12 par équipe.

Samedi, face au Botswana, Johny Rovanantenaina a apporté la première victoire au camp malgache, face à Denzel Seetso (6/4, 6/3), avant qu’Ugo Razafinjato ne domine Arnold Bleskit (6/3 6/1). En double, Mahefa Rakotomalala et Ugo ont donné le coup de grâce, face au duo Denzel-Arnold (6/1, 6/3).

Bien lancés, les jeunes Malgaches ont déroulé face aux Mauriciens, hier, lors de leur deuxième sortie. Ugo a facilement dominé Aaron Rawa (6/2, 6/1). Et Johny a également enregistré un succès facile, face à Samuel Ava (6/0, 6/4). Dans le double, Johny et Mahefa ont porté le coup de boutoir final, face à Aaron et Sebastien Koster (6/2, 6/0).

Gestion de la fatigue

« C’est bien, on a gagné par deux fois. Dans le jeu, on monte en puissance, mais on n’est pas encore au niveau que j’espérais. Après deux rencontres, les joueurs sont un peu fatigués et il faudra gérer ça. Surtout que les deux prochains adversaires sont les plus forts, à savoir l’Afrique du Sud et le Zimbabwe », a souligné Njaka Randriamalala, entraineur des garçons, à l’issue de ces deux premières sorties.

Du côté du tableau féminin, la Grande île était aussi opposée au Botswana, balayé sur le score de trois à zéro également. En simple, Maholy Razakaniaina et Randy Rako­toarilala ont respectivement défait Macedi Raguin (6/1, 6/0) et Asthane Patatshwane (6/2, 6/0). Et en double, Randy était associé à Miotisoa Rasendra. Les deux n’ont fait qu’une bouchée d’Astha­ne et de Lily Poelly (6/3, 6/1).

La compétition se poursuit, ce lundi. Toutefois, le programme des matches n’a pas encore été publié pour l’instant.

Haja Lucas Rakotondrazaka