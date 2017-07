Voilà donc Madagascar qui postule une nouvelle fois pour recevoir la Coupe Davis. « Nous venons de déposer notre dossier de candidature. Nous aurons probablement une réponse dans le courant du mois de novembre », confie-t-on auprès de la Fédération.

La Grande île dispose de sérieux arguments pour convaincre. Auparavant, elle a déjà accueilli à trois reprises la compétition destinée aux sélections nationales masculines. Soit en 2000, en 2012 et 2016. En d’autres termes, elle possède l’expertise nécessaire pour organiser un événement d’une telle dimension.

Le bon déroulement de l’édition de l’année passée, sur la terre battue d’Ankatso, en est la preuve. Et encore, on peut également rajouter comme autre argument, l’organisation du championnat d’Afrique australe, au mois de mai. Certes, il s’agissait d’un tournoi international d’une envergure moins importante.

Mais ce fut une nouvelle démonstration de la capacité organisationnelle malgache. Au niveau ressources humaines, il n’y a rien à dire.

Concernant les infrastructures, nous avons maintenant le site d’Ankatso, entièrement rénové en 2016. Et ce, en vue d’accueillir la Coupe Davis justement.

Réponse en novembre

À côté, un autre site est également apte à recevoir la compétition, à savoir l’ACSA d’Ambohidahy, comme ce fut le cas en 2012. En d’autres termes, nous avons au moins deux choix à disposition. Et enfin, concernant les moyens financiers, la nouvelle équipe à la tête de la Fédération a déjà confir­mé à plusieurs reprises le soutien de plusieurs sponsors. Et d’ailleurs, elle ne se lancerait jamais dans un tel projet si elle n’était pas sûre de trouver le budget nécessaire.

Si Madagascar décroche l’organisation de l’édition 2018 en groupe III, cela augmentera indéniablement ses chances de remonter à nouveau dans le groupe II. Une performance déjà réalisée par la sélection malgache l’an dernier, avec une victoire à domicile à Ankatso.

Haja Lucas Rakotondrazaka