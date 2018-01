Grande déception pour l’équipe U14 filles malgaches qui espéraient obtenir au moins la deuxième place. Pour les garçons, le meilleur qu’ils feront, c’est la cinquième place.

Une défaite significative. Les membres de l’équipe nationale U14 filles représentaient jusqu’à hier, les dernières chances pour Madagascar de briguer une première ou une seconde place dans le cadre du championnat d’Afrique australe qui se jouent actuellement au Botswana.

Après avoir gagné contre le Botswana (2-1) et Swaziland (3-0) et essuyé une défaite sur (1-2) contre le Zimbabwe, l’équipe nationale malgache U14 filles composée de Miotisoa Rasendra, Maholy Razakaniaina et de Randy Rakotoarilala avait une sérieuse chance de se qualifier pour les championnats d’Afrique. Pour cela, les filles devaient gagner contre l’Afrique du Sud. Résultats des comptes, Madagascar a perdu 0 à 3.

Randy Rakotoarilala, malgré sa hargne s’est inclinée en deux sets 3/6 4/6 contre Heike Jensen Van Vuuren. Ensuite c’était au tour de Miotisoa Rasendra de défier Lyne Greyling. La Malgache s’est bien battue au premier set mais échoue de peu au tie-break (6/7) avant de craquer complètement dans le second set (1/6). Ensuite dans le double, ce n’était pas mieux, Miotisoa et Randy ont perdu 3/6 3/6. Avec ce résultat, Miotisoa, Randy et Maholy terminent à la troisième place de ce championnat d’Afrique australe.

Chez les U14 garçons, Madagascar a pu battre le Swaziland par trois victoires à rien. Angy Rasolomanana et Sampras Rakotondrainibe se sont respectivement imposés devant Dlamini Sakhile (6/1 6/0) et Hayden Loffler (6/2 6/2). En double Angy et Rasolomanana et Finoana Rakotomalala ont pu surclasser Hayden et Sakhile (6/1 6/4). Les Malgaches joueront pour la cinquième place contre le Zimbabwe ce jour.

Aucun représentant

Enfin pour les U16 garçons, la bande à Toky Ranaivo s’est imposée devant le Botswana sur 2 à 1. Toky Ranaivo gagne d’abord son duel contre Loago Saleshando (6/1 6/1) mais Lanja Rakotozandriny n’a pu prendre sa revanche contre Tsiang Tsholofelo 2/6 3/6, un adversaire qui l’avait déjà battu en 2015 à Pretoria durant le championnat d’Afrique australe U14. C’est dans le double de que Toky et Lanja ont pu faire la différence en gagnant contre Tsiang et Saleshando (6/2 6/3). Toky et consorts joueront aussi pour la cinquième place ce jour contre la Namibie.

Durant ce championnat d’Afrique australe par équipe et aussi en individuel, Madagascar n’avait pas de représentants. Finaritra Andriamadison, qui est directement qualifiée pour le sommet continental a décidé de ne pas partir car ses camarades, Manuela Robinson, Mialy et Narindra Ranaivo ne pouvaient pas partir. Pour préparer les championnats d’Afrique qui auront lieu a Tunis du 9 au 14 avril, Finaritra partira ce samedi pour disputer trois tournois du circuit mondial U18 sur trois semaines. Toky Ranaivo, qui, lui aussi est déjà qualifié pour le rendez-vous africain sur nomination de la Fédération malgache de tennis quant à lui continuera sa préparation au centre d’entraînement de la Fédération internationale de tennis de Casablanca au Maroc.

Dina Razafimahatratra