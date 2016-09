Les incendies depuis le début de l’année risqueraient de s’amplifier en octobre. Les conditions météorologiques de ce mois sont propices à la progression spatiale du feu.

La tendance météorologique durant octobre suscite particulièrement l’attention des techniciens de la direction générale de la Météorologie (DGM), quant aux probables amplifications des feux.

« Un régime de vent chaud, avec des vitesses relativement faibles à calme, et une baisse très significative de l’humidité atmosphérique ». Ces conditions seraient favorables au développement des feux, notamment les feux de brousse et facilitent leur extension dans l’espace. C’était hier, dans un communiqué sur la tendance météorologique de la semaine, envoyé par la DGM.

Dans ce communiqué, « une vigilance absolue » a été lancée « afin d’éviter une situation alarmante ». La DGM soutient que la « détection par satellite des anomalies de température, depuis août jusqu’à ce jour, suspecte déjà beaucoup de feux dans le territoire national ». Il a été signalé que le feu peut résulter autant de l’action humaine, que des « effets combinés d’une forte insolation, de la hausse de la température et de la baisse de l’humidité de l’air.

Cette année a été exclusivement marquée par la prolifération des incendies. Depuis le début de l’année, vingt six incendies ont été notifiés, entraînant une perte de 55 vies humaines selon le rapport du ministère de la Population, de la protection sociale et de la promotion de la femme, le 26 septembre.

Démolition

La maîtrise des feux reste pour l’instant un grand défi. Les interventions des sapeurs pompiers sont par ailleurs difficiles. La majorité des bouches d’incendies sont non fonctionnelles à Antananarivo-ville. En plus, les habitations en bois, matière inflammable, pullulent ici et là. La concentration des casernes des sapeurs pompiers dans les villes ne permet pas non plus de maîtriser à temps les feux dans les milieux ruraux.

Hier, le corps des sapeurs pompiers d’Antananarivo a rédigé une liste de recommandations, à savoir l’abandon des habitations construites avec des matières inflammables, pour prévenir le feu, mais aussi de sortir au plus vite de la maison enflammée, pour éviter des dégâts considérables, comme ce qui s’est produit à Ankasina, dans la nuit du dimanche à lundi. Jean Gabriel Harrison, premier adjoint au maire de la Commune urbaine d’Antananarivo (CUA), a même averti que la CUA démolira prochainement toutes les constructions illicites propices à la propagation des feux.

Miangaly Ralitera