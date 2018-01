La représentation d’un univers artistique unique retranscrit de manière abstraite la personnalité d’un artiste attaché à ses racines culturelles.

UNE vision atypique se reflète à travers une créativité exclusive. Ainsi se définit l’art auquel Temandrota de son vrai nom Razafimandimby Randriahasandratra, donne vie par la seule magie de ses mains. Peintre et artiste plasticien talentueux, il est également fort d’un imaginaire sans limite avec lequel il illustre à sa manière, son vécu et l’histoire de son Sud natal.

Fervent défenseur de la culture Tandroy, il a porté haut l’étendard du folklore artistique du terroir malgache, en ayant remporté le Prix d’art contemporain Paritana, l’année dernière. Un honneur et un privilège qui lui ont valu de réaliser une résidence de création artistique à Paris, suivie d’une exposition à la Cité internationale des Arts.

Fort de cette belle aventure qui a enrichi sa créativité, mais qui lui a aussi permis de s’épanouir en tant qu’artiste plasticien, Temandrota nous revient pour sa première exposition de l’année, sobrement intitulé « Miroirs », à l’Institut français de Madagascar (IFM) Analakely. Du 12 janvier au 3 février, l’artiste convie le public à redécouvrir autrement son univers, à travers de nouvelles oeuvres plus riches en couleurs, en matières,et sous diverses formes.

Un nouveau regard

Admirant autrement Temandrota par le biais des « Miroirs », le public sera plongé dans une exposition où le temps se sera figé. Entre le présent et le passé, c’est un nouveau regard sur son art que Temandrota tient à présenter.

Après sa résidence artistique à Paris grâce au Prix d’art contemporain Paritana, l’artiste plasticien signe son retour et prône désormais une fierté ainsi qu’une maturité créative plus accentuée. Il tient continuellement à valoriser son histoire et conjugue avec ce renouveau qu’il affiche, une redécouverte de son passé.

À travers «Miroirs » deux facettes de Temandrota sont à découvrir. L’une s’ouvre vers de nouveaux horizons artistiques, et l’autre reste attachée à ses racines, à travers une rétrospective sur son travail. D’anciennes productions, qui ont marqué son parcours, ponctueront cette exposition qui restera fidèle à son langage visuel et plastique. Son Sud natal et sa culture Tandroy nourriront ce dialogue entre les matières, les symboles, les motifs et les références. «D’une manière intemporelle, mon travail s’illustre comme des représentations humaines et symboliques de l’imaginaire collectif Tandroy. Ces représentations mobilisent et dépouillent en même temps le mysticisme et l’invisibilité omniprésente vers une écriture personnelle, plus minimaliste et plus abstraite », affirme l’artiste. Transcendant, les oeuvres de Temandrota où peinture, sculpture et installations artistiques se marient avec brio, suscitent divers questionnements et éveillent ainsi la curiosité du public à sa manière.

Andry Patrick Rakotondrazaka