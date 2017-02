Les abonnés de Telma devraient encore attendre cinq jours de plus avant le rétablissement à la normale de leurs connexions internet. C’est le temps que prendra la réparation du câble. « Le navire parti de Capetown arrivera dans quelques heures. Deux experts de Telma embarqueront à bord samedi matin, pour réaliser avec les techniciens du consortium Eassy la réparation du câble », a fait savoir Patrick Pisal Hamida, administrateur directeur général de Telma lors d’un point de presse, hier à Analakely Antananarivo. Celle-ci ne devrait pas être rétablie avant jeudi.

Avant la réparation proprement dite du câble, le navire devrait suivre le tracé du câble et le remonter à bord. Cette opération devrait prendre deux jours, d’après les explications de Telma. L’opération s’avère être très délicate puisqu’il faut aller récupérer en profondeur le câble endommagé. Mais ce sera un robot sous-marin qui assurera cette tâche et le remontera en surface pour la réparation.

La portion endommagée du câble sera remplacée par un nouveau segment de câble par jointage. « Il s’agit de faire fondre les fibres optiques une par une pour les souder sans détériorer leurs capacités de transmission », a expliqué ce dirigeant. Cette réparation se fera sur le bateau pendant trois jours.

Le robot sous-marin prendra le relais ensuite pour redéposer le câble réparé au fond de l’eau. Mais avant tout, plusieurs tests seront effectués pendant une journée. « Des techniciens effectueront des tests finaux dans les centres de surveillance du réseau (NOC) de Eassy », conclut- notre interlocuteur. Un résultat positif de ce test signifierait un rétablissement à la normale de la connexion internet pour les abonnés de Telma.

Toutefois, la société n’a pas encore exprimé sur une éventuelle geste commerciale pour ses abonnés à la suite de ces coupures.

Lova Rafidiarisoa