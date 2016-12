Il ne faut pas perdre le nord. Blueline TV se lance dans une nouvelle perspective pour l’année 2017. Le bouquet de télévision numérique projette de couvrir certaines villes de la partie septentrionale de Mada­gascar. « Après Antananarivo, Mahajanga, Toamasina et Antsirabe, nous projetons d’aller à Antsiranana et/ ou Nosy Be », a fait savoir Alexis Godinot, directeur marketing et communication de Blueline, le promoteur de ce service de télévision numérique terrestre.

Actuellement, son bouquet compte soixante quatorze chaînes de télévision. Toonami, Boing, Antenne Réunion, SFR Sport 3, AFricanews, Tivi5 Monde, viennent d’intégrer le bouquet de l’opérateur, cette année.

En cette période de fêtes, la société a mis sur le marché des offres promotionnelles. « Le décodeur est vendu seulement à 15 000 Ariary au lieu de 129 000 ariary. Le bouquet Ultime qui contient toutes les chaînes de Blueline TV est à 45 000 ariary au lieu de 95 000 Ariary jusqu’à 15 janvier 2016 », révèle ce responsable. La fête ne fait que commencer.

L.R.