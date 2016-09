La 4G d’Orange Madagascar devrait être lancée d’ici la fin de l’année. Orange

va raccorder entre elles ses infrastructures avec les liaisons nationales de Telma.

Fin d’une saison. Orange Madagascar entend ouvrir « une nouvelle page » de son histoire avec la nomination attendue en octobre d’un nouveau directeur général. Celui-ci, dès son arrivée à Madagascar en novembre, s’attellera à signer le cahier des charges que la compagnie de télécommunication avait refusé d’entériner sous l’ère Michel Barré. La compagnie assure pourtant vouloir faire preuve de vigilance.

« La première décision que sera amené à prendre le futur directeur général d’Orange Madagascar (…) sera de signer le fameux cahier des charges permettant de lever toute ambiguïté, s’il y en avait, sur la volonté d’Orange Madagascar de s’inscrire dans le cadre de la réglementation qui existe », a déclaré, hier, à quelques journalistes, Bruno Mettling, directeur général adjoint du groupe Orange et président-directeur général d’Orange Middle East and Africa, zone à laquelle appartient Madagascar.

En visite dans la Grande île pour apporter son soutien aux équipes malgaches de la compagnie « après le décès brutal de Jean Luc Bohé, directeur général, en juillet », le vice-président du groupe a aussi rencontré les autorités malgaches. Ses audiences avec le président de la République, le Premier ministre, le ministre chargé des Télécommunications ainsi que le président de l’autorité de régulation, ont été l’occasion pour ce responsable de « confirmer que Orange signera évidemment le cahier des charges ».

Discussions

Aucun changement n’a été apporté au document qui renferme les droits et surtout les obligations de la compagnie dans le cadre de l’exercice de ses activités, mais celle-ci affirme vouloir le respecter. « Orange inscrit son action dans le cadre de la réglementation des pays dans lesquels il est présent », a souligné Bruno Mettling. Pour lui, « il peut y avoir des discussions en amont du cadre réglementaire, mais quand ce cadre est fixé, Orange agit dans ce cadre ».

Pendant plusieurs mois, même après avoir payé les droits de renouvellement de sa licence, Orange avait discuté « un point technique du cahier des charges relatif au déploiement de réseaux en fibre optique dans les zones urbaines pour interconnecter ses relais radio ». Mais les discussions avaient dégénéré à tel point que la direction du Groupe a dû remplacer Michel Barré, le directeur général d’Orange Mada­gascar de l’époque. La situation, depuis ce remplacement, s’est plus ou moins détendue. Et c’est dans ce climat présenté par Bruno Mettling comme « apaisé » que la compagnie serait aujourd’hui en discussion avec Telma, l’opérateur Backbone unique de la Grande île, pour pouvoir relier ses infrastructures mobiles à ses infrastructures fixes.

Les discussions, à entendre le PDG de Orange Middle East et Africa, avancent bien et devraient permettre à la filiale malgache de la multinationale française de lancer sa 4G avant la fin de l’année. Portant aussi bien sur la qualité des services que sur les tarifs proposés par le propriétaire de l’unique infrastructure de liaison nationale, ces pourparlers se font sous le contrôle de l’autorité de régulation des télécommunications (Artec), indique encore Bruno Mettling. Ce dernier espère que les autorités, notamment l’autorité de régulation, joueront pleinement leur rôle en matière de contrôle et en matière d’arbitrage. « Le développement des activités d’Orange Madagascar s’inscrira dans un cadre de concurrence loyale », a-t-il martelé, insistant que la confiance n’exclura pas la vigilance. Des tarifs raisonnables et une bonne qualité de service seront ces principales attentes.

Lova Rabary-Rakotondravony