La fin d’un épisode. Après plusieurs mois de négociation, la société de télécommunication Orange Madagascar vient d’obtenir le renouvellement de sa licence. La décision sur ce point, signée le 23 novembre par l’Autorité de régulation des technologies de la communication (Artec), vient d’être publiée sur son site internet. Ainsi l’opérateur mobile est autorisé à exploiter et commercialiser librement dans la Grande île la technologie 4G.

Aussitôt autorisée, Orange Madagascar déployé progressivement cette technologie tant attendue par les usagers de l’Internet mobile. Depuis fin novembre, la présence du logo 4G sur les téléphones portables compatibles avec cette technologie a intrigué les abonnés. « La technologie n’est disponible que sur certains sites d’Orange Madagascar. Nous vous donnons rendez-vous en 2017 pour sa commercialisation », a déclaré Michel Degland, le nouveau directeur général de la société, au cours d’une rencontre avec la presse au salon des Industries de Madagascar (SIM) au Forello Expo Tanjombato le 24 novembre.

Pleine autorisation

La commercialisation de cette technologie ne serait plus donc qu’une question de temps. Selon une source auprès de cette société de télécommunication, « elle sera disponible en début d’année 2017 sans pourtant préciser de date ».

Toutefois, la décision de l’Artec autorise l’opérateur mobile « à fournir au public sur l’ensemble du territoire de la République de Madagascar le service de transfert de données radio incluant exclusivement la fourniture au public des services, fixes ou mobiles, de transfert de données et d’accès à Internet, par toutes technologies radio, liaison radio point à point, liaisons radio point-multipoint, ainsi que la fourniture de réseaux à usage privé à des tiers, et aussi le service de revente capacité internationale incluant exclusivement la fourniture du service de revente de capacité de transmission internationale au point d’atterrissement, à d’autres opérateurs titulaires de licence ».

Lova Rafidiarisoa