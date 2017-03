Bien que le taux de pénétration à Internet semble encore assez faible à Madagascar, force est de souligner que le service internet est plus apprécié lorsqu’il s’agit de s’informer. Tandis que l’audience de la télévision et la radio a stagné voire diminué, celui de l’Internet, de son côté, a connu une forte progression. En effet, pour la période de 2015-2016, le taux d’audience de la télévision a fléchi passant de 69% à 57%. En cause, deux facteurs majeurs ont été avancés par l’INSTAT: « D’une part, le handicap énergétique et d’autre part, le temps perdu dans les embouteillages plombent l’audience », a t-on indiqué lors d’une conférence organisée par l’agence de communication Facto Saatchi Saatchi à l’hôtel Ibis Anko­rondrano, hier. Justement, de 2015 à 2016, le délestage a été très intense et répétitif.

En ce qui concerne la presse écrite, le taux de lectorat semble encore faible car d’après les données issues de la conférence de la société Facto Saatchi Saatchi, seulement 9,1% des adultes lisent un titre de presse une fois par semaine.

Par ailleurs, notons qu’un rebond a été enregistré de 2015 à 2016 concernant le taux de pénétration à Internet dans le pays. En effet, si l’on se fie aux données publiées par l’Autorité de régulation des technologies de communication (Artec), ce taux est passé de 3,65% en 2014 et 5,42% en 2015. En ce qui concerne la téléphonie mobile, ce taux est évalué à 49,39% en 2015.

Le nombre d’internautes recensés dans toute l’Île s’élève. Presque la moitié, soit environ 600 000 sont des utilisateurs du réseau social Facebook, d’après les chiffres émanant de l’Institut national de la statistique (INSTAT) dans l’enquête réalisée sur ces cinq dernières années.

« En 2016, 36% des jeunes possèdent au moins un téléphone mobile avec accès à Internet. 24% d’entre eux sont connectés fréquemment aux réseaux sociaux. 8,8 % visualisent des sites web d’hébergement de vidéos et de musiques dont youtube.com, 19,4% utilisent les moteurs de recherche tels que google.com, yahoo.com…», d’après les données exposées lors de cette conférence.

Sandra Hafalianavalona / Soa-Mihanta Andriamanantena