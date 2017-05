Comme chaque année, Madagascar participe à la journée mondiale des télécommunications et de la société d’information. Si la journée ne se fête que demain 17 mai, les célébrations ont, d’ores et déjà, débuté depuis hier pour durer toute une semaine. Pour l’occasion, l’UIT ou Union internationale des télécommuni­cations a communiqué un thème bien précis qui est « Les mégas données pour un méga impact ». Ce concept de méga données ou Big Data pour les plus avisés, désignent les données d’une quantité massive utilisées surtout par les entreprises afin de réduire leurs risques en matière d’investissement et pour faciliter les prises de décision.

Une particularité qui fait que ce concept représente de forts enjeux commerciaux et marketing. Raison pour laquelle, l’exploitation du Big Data dans le secteur public a été envisagée lors de la conférence débat organisée par les principaux acteurs du secteur de la télécommunication à Mada­gascar, hier, à l’hôtel du Louvre. « C’est dans ce cadre de vulgarisation du concept que plusieurs activités seront prévues toute cette semaine, dont la circulation du Cyberbus dans tous les quartiers de la capitale », annoncent les responsables du staff du ministère des Postes, télécommunication et du développement numérique. Des célébrations qui s’adressent ainsi à un public large pour qui le monde du numérique présente un réel intérêt.

Harilalaina Rakotobe