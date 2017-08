L’appétit vient en mangeant. Le groupe Axian multiplie ses acquisitions. Il vient de s’offrir, aux côtés du milliardaire français Xavier Niel et de l’homme d’affaires sénégalais Yerim Sow l’opérateur télécom Tigo au Sénégal. Cette acquisition a été annoncée par le groupe Millicom lundi, après avoir mis un terme à l’accord de cession de Tigo Sénégal à Wari, annoncé en février.

« Le Groupe Millicom a annoncé aujourd’hui qu’il a décidé d’exercer ses droits en mettant fin à l’accord de cession de sa filiale Tigo au Sénégal au Groupe Wari. En outre, le Groupe Millicom a également annoncé qu’il a signé un accord pour la cession de Tigo au Sénégal à un consortium composé du Groupe Teyliom Telecom, NJJ, et de Sofima (véhicule d’investissement en télécommunications géré par le Groupe Axian) », indique le communiqué du deuxième opérateur sénégalais avec 3.3 millions d’abonnés.

Par ailleurs, si le prix de la cession à l’époque de Wari était de 129 millions de dollars, le Groupe Millicom n’a pas indiqué le montant de la transaction avec le nouveau consortium. L’opération d’achat reste toutefois soumise aux approbations des autorités de tutelle au Sénégal. « La transaction suivra le processus réglementaire en vigueur. Sa finalisation reste soumise au respect des accords entre les parties, et à l’approbation des autorités compétentes », souligne le communiqué.

Même vision

Après le rachat d’Outremer Telecom à La Réunion et Mayotte, et l’obtention de la seconde licence mobile aux Comores, le groupe Axian de la famille Hiridjee multiplie ainsi ses conquêtes en participant à cette nouvelle acquisition. Même si NJJ Capital et Sofima ont été dans la course dans la conquête du marché télécom en océan Indien, les deux hommes d’affaires, à savoir Xavier Niel et Hassanein Hiridjee, le patron du groupe Axian partagent la même vision dans la conquête du marché africain. Les deux partenaires ambitionnent de développer d’autres projets ensemble, comme l’a déclaré Hassanein Hiridjee à Jeune Afrique en novembre 2015. « Telma et le groupe de Xavier Niel partagent un même ADN entrepreneurial, et leurs compétences sont très complémentaires. Il y a donc une volonté commune de faire d’autres projets ensemble », a déclaré la deuxième fortune de Madagascar. Le rachat de Tigo au Sénégal ne fait que confirmer cette déclaration.

