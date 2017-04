« En phase test depuis quelque temps, la 4G est enfin effective et accessible au grand public » s’est réjouit Michel Degland, Directeur général d’Orange lors de la cérémonie officielle du lancement de la nouvelle connexion d’orange au dôme RTA Ankorondrano, hier soir. Misant essentiellement sur le concept de l’innovation, l’opérateur téléphonique vise tout naturellement une couverture nationale. Une habitude pour Orange dans la mesure où ce fut le premier opérateur à connecter Madagascar à la fibre avec l’utilisation du câble lion il y a de cela quelques années. Orange perpétue donc cette constante recherche d’innovation avec l’instauration de la 4G.

Les abonnées de l’opérateur pourront donc, dès à présent, appréciér la présence du logo 4G sur les téléphones portables compatibles avec cette technologie. Animé par l’expérience de son directeur général en matière de media, de digital et de l’industrie des télécommunications, Orange ambitionne cette couverture nationale dans un pays où près de

80 % de la population habitent en zone rurale. Un objectif des plus difficiles à atteindre, mais que l’opérateur commence déjà à approcher peu à peu. Sans compter bien entendu la contribution d’Orange dans le développement du pays en général.

« Outre les responsabilités sociétales déjà réalisées par l’entreprise, à l’ère de l’économie numérique, l’utilisation de la 4G d’Orange ne fera qu’accélérer les échanges commerciaux» conclut le Directeur général aux termes d’une soirée axée entièrement sur la thématique de la technologie.

Harilalaina Rakotobe