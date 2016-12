Telma va s’implanter aux Comores. Ce qui ravit les consommateurs au détriment de Comores Télécom.

Dix ans après le lancement de son réseau mobile à Mada­gascar, Telma compte allumer son réseau télécom, cette semaine, aux Comores. De sources concordantes, l’événement est prévu ce week-end. Depuis quelques semaines, on ne parle que de cela, de l’aéroport de Prince Saïd Ibrahim Moroni jusque dans le petit cercle familial. « Il est temps que les Comoriens aient ce choix entre deux opérateurs », s’est réjouit Youssouf.

Depuis quelques jours, des cadres dirigeants, des techniciens et commerciaux de l’opérateur malgache ont fait le déplacement dans cet archipel pour démarrer le réseau de Telco, puisque c’est sous ce nom que les of­fres ont été lancées. L’opé­rateur avait eu sa licence globale en télécommunication en octobre 2015 de l’autorité comorienne de régulation des nouvelles technologies de l’information et de la communication. Son arrivée marque la fin du monopole de Comores Télécom.

En plus, Télécom promet de proposer des offres très alléchantes aux Como­riens avec des services voix, internet mobile 3G, 4G et l’Internet très haut débit.

« Aux Comores, on va créer des services qui n’existent pas », avait déclaré Patrick Pisal Hamida administrateur directeur général de Telma lors d’une conférence de presse en décembre 2015 aux Comores.

« L’arrivée de ce second opérateur apportera quelque chose de positif pour l’économie comorienne, en terme de création d’emploi et de services », soutient un journaliste local. Avant d’ajouter que le chemin de Telma était semé d’embûches. « Comores Télécom a vu de mauvais oeil l’arrivée d’un deuxième opérateur. C’est sûr qu’il va grignoter sa part de marché. En plus, le nouveau régime en place veut renégocier le contrat de Telma qu’il juge trop avantageux ».

Depuis 2015 Telma ,à travers le groupe Axian, s’est mis dans des opérations d’extension des activités dans la région océan Indien. Il avait réussi à remporter haut la main les opérations de Outremer Télécom à la Réunion et Mayotte. Ce qui fait de lui l’un des acteurs majeurs du télécom dans l’océan Indien.

Lova Rafidiarisoa