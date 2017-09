Pour l’entretien de ses sites, Airtel Madagascar s’appuie sur les services de Camusat. Les deux sociétés ont signé hier un contrat dans ce sens hier.

Airtel a fait appel aux services d’un acteur mondialement reconnu. L’opérateur mobile vient de signer hier avec Camusat un contrat de maintenance et d’entretien de ses sites dans le pays. Ce partenariat entre dans la ligne de la transformation constante que l’opérateur mobile opère pour s’adapter aux mutations constantes de l’industrie des télécommunications. Pour ses dirigeants, c’est une question primordiale. « Il est primordial pour nous de fournir un service disponible 24h/24, 7j/7 et capable de répondre aux attentes de ses nombreux clients. Cela passe par une gestion rigoureuse des sites notamment la gestion préventive, curative, l’énergie et la sécurité », a souligné Maixent Bekangba, directeur général de Airtel Madagascar.

Densification du réseau

La renommée de Camusat n’est plus à présenter. Cette société française s’est imposée sur le marché de la construction d’infrastructures de télécommunication mobile, en particulier dans les pays émergents. À Madagascar, depuis ses dix huit années de présence, elle est une référence dans la conception et l’installation de sites de télécommunication mobile, les services de gestion et de maintenance et enfin les solutions d’énergie pour ces même sites télécoms. « Notre présence sur Madagascar, notre expertise dans le monde des télécoms, notre savoir-faire sont autant d’atouts qui nous permettront de vous accompagner dans vos futurs challenges et garantir un service à l’ensemble de vos clients », a déclaré pour sa part Jérôme Debernard, directeur général de Camusat Madagascar.

Par ailleurs, Airtel poursuit l’extension de son réseau de couverture dans toute l’île. Au cours de ces derniers mois, de nouveaux sites ont été déployés pour que les villages les plus enclavés et difficiles d’accès soient couverts par un réseau performant. Au vu de l’accroissement du nombre d’abonnés et du trafic voix et data, l’opérateur a procédé à la densification de son réseau à travers des rajouts de nouvelles cellules, antennes et parfois de sites supplémentaires afin d’améliorer la qualité.

Lova Rafidiarisoa