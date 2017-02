L’émission de télé-crochet « Feo tokana, gitara iray » (ndlr : Une voix, une guitare) est une véritable ode à la créativité. Elle réserve de belles surprises aux téléspectateurs de la RTA.

Tout un programme, c’est ce qu’illustre « Feo tokana, gitara iray ». Ce projet audiovisuel inédit est initié par la Radio télévision Analamanga (RTA), en étroite collaboration avec l’artiste émérite, Erick Manana. Ce télé-crochet envahira, prochainement, les écrans des foyers malgaches. Rendez-vous est ainsi donné, dès ce 13 février, à partir de 19h30, pour la première émission quotidienne de « Feo tokana, gitara iray ». À partir de ce jour, les téléspectateurs auront le plaisir de vivre aux côtés des participants à ce télé-crochet, une aventure musicale exclusive durant laquelle talent et créativité seront mises à l’honneur.

Depuis les premières sélections du 11 janvier au Dôme RTA à Ankorondrano, ils sont nombreux à avoir répondu présents. Et chaque samedi, comme à l’accoutumée, une grande émission sera diffusée à 20h30. Ceci-étant, la grande particularité de « Feo tokana, gitara iray » réside dans le choix de son jury exceptionnel.

Armés uniquement de leur guitare, et avec comme atout de poids leur voix, les participants auront l’honneur de faire valoir une composition de leur choix, et ce, face à D-Gary, Dama et Kolibera. Que ce soit pour les amateurs ou les artistes confirmés en quête de visibilité, l’émission s’affirme comme une plateforme unique qui honorera leurs talents musicaux de la plus belle des manières.

Prestigieux

« Ils ont été nombreux à s’être inscrits aux sélections. Que ce soit nous-mêmes ou Erick Manana, nous sommes fiers de découvrir autant de talents et de passionnés persévérants que le public aura, à son tour, le privilège de découvrir », affirme Anjan Andriamorasata, responsable du département conception de la RTA.

Les sélections se sont tenues dans les locaux de la RTA aussi bien dans la capitale que dans les provinces, à savoir Antsirabe, Toamasina et Mahajanga. Les phases finales sont prévues débuter vers la fin de ce mois, tandis que la finale sera pour la mi-mars. Aucune place pour les interprétations, même si « Feo tokana, gitara iray » rentre dans le cadre de la célébration des 40 ans de scène d’Erick Manana.

Aux côtés de ses camarades de toujours, le chanteur de « Tsara ny hiran’ny taniko » promeut la créativité des mélomanes malgaches avec cette émission unique en son genre. Le télé-crochet n’est pas sans rappeler la série de spectacles à succès, « Feo roa, gitara roa », entamée par le duo Dama et Erick Manana, aussi bien au pays qu’à l’étranger. La RTA, de son côté, a su se forger une réputation par rapport à la qualité de ses téléréalités et de ses télé-crochets depuis plus de deux décennies. D’où le choix d’Erick Manana de collaborer avec elle.

Le grand gagnant aura le privilège de partager la scène avec l’artiste, le 12 mai, sur la scène du prestigieux Casino de Paris dans l’Hexagone où il sera accompagné du groupe folklorique Lokanga Koln Quartet. Rendez-vous est ainsi donné sur la RTA.

Andry Patrick Rakotondrazaka