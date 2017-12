La gestion informatisée de la scolarité fait partie intégrante de la mise en place du système LMD. Des formations sont en cours pour concrétiser ce projet.

Moderni-sation. Avec un système de scolarité vétuste et malgré les différents projets de mise en place du LMD, certaines institutions essayent tant bien que mal de s’adapter aux changements. C’est pourquoi la faculté de droit, économie, gestion et sociologie (DEGS) a organisée, la semaine dernière, une formation sur la gestion de scolarité modernisée. Cette formation, initiée en collaboration avec l’Agence universitaire francophone (AUF), s’intitule « La gestion fonctionnelle d’une scolarité au format LMD ». Elle représente l’occasion pour la Faculté de présenter le développement des logiciels Scolarix et i-Renala.

Ces outils technologiques constituent un Progiciel de Gestion Intégrée (PGI), développé par l’association Cocktail. Plus spécifiquement, la brique Scolarix a été mise en place au sein de quelques établissements d’enseignement supérieur public à Madagascar. « Actuellement, il est important de moderniser le système de scolarité », a souligné David Olivaniaina Rakoto, Doyen de la Faculté DEGS de l’Université Antananarivo, lors de la cérémonie de fermeture, vendredi.

Multifonctions

Au cours de cette formation animée principalement par le Professeur KONFE Ousmane Balira, du Libreville Gabon, les participants ont pu être dirigés sur la gestion de la scolarité, notamment sur la saisie informatique des formations, la gestion des notes et des examens et

l’utilisation de la base de données.

Le PGI est un système d’information global permettant à un établissement une gestion optimisée de ses activités au quotidien et un appui au pilotage stratégique par l’obtention d’informations actualisées en temps réel, à partir de statistiques précises. Le progiciel est donc, par l’association Cocktail, qui regroupe une petite centaine d’établissements d’enseignement supérieur français (Universités et grandes écoles), correspondant à une grande variété de structures et de formations.

Il est constitué de plusieurs « briques », nommées « sphères », qui renvoient aux différents domaines d’activités des établissements. Il y a la sphère patrimoine (gestion de l’immobilier), la sphère GRH (gestion des ressources humaines intégrée et paye), la sphère GFC (Gestion Financière et Comptable), la sphère Scolarité (gestion de l’activité pédagogique, des inscriptions aux évaluations et diplomations, des plannings aux emplois du temps).

Harilalaina Rakotobe