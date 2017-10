Le concept du « numérique pour tous » prôné par le ministère des Postes, des Télécommunications et du Développement Numérique (MPTDN) est en passe de devenir incontournable. C’est à partir de ce constat que le Groupement des Opérateurs de la Technologie de l’Infor­mation et de la Communi­cation (GOTICOM) et le Programme d’Appui à l’Emploi et à l’Intégration Régionale (PROCOM) ont mené la séance de restitution qu’ils ont effectuée hier, à la Chambre de commerce et de l’industrie d’Antana­narivo. Cette séance a résumé les activités effectuées par le partenariat entre le programme et le groupement lors des deux principales missions effectuées dans la région océan Indien. Notamment, à l’ile Maurice lors de l’évènement « elearning Africa » ou encore à l’île de la Réunion lors du forum Nxse.

« Il est évident qu’il devient de plus en plus compliqué de fonctionner sans le recours au numérique. C’est pourquoi nous insistons, à présent, sur l’accès de tous à ce domaine », explique Carole Rakoton­drainibe, Chef de projet GOTICOM. Cette dernière enchaîne en mettant l’accent sur le fait que « la possibilité de création d’une silicone valley africain est possible du moment que l’on tient compte du contexte d’accessibilité de tous aux Nouvelles technologies de l’information et de communication (NTIC)». GOTICOM souhaite que le ministère des télécommunications partage et soutient, dès le début, le projet visant à créer un « Cluster TIC » dans l’océan Indien en faisant de Madagascar le focus principal.

Harilalaina Rakotobe