Un sujet préoccupant. Madagascar abrite à partir d’aujourd’hui les assises francophones sur la cybersécurité. L’évènement verra la participation active des experts, des directeurs de systèmes d’informations, des enseignants ainsi que des représentants de grandes institutions du monde francophone. Parmi ces organismes figurent l’organisme français chargé de la protection informatique de l’Etat français à l’instar de l’agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI).

Pendant deux jours, ils vont partager leurs vécus quotidiens face aux attaques et menaces informatiques. L’usage grandissant du numérique laisse les entreprises, organismes, et établissement universitaires ou même les gouvernements exposés à des menaces et attaques informatiques. Les virus, malware, ransomware, vol de données, attaques par deni de service représentent des menaces pour les systèmes d’information. Même les grandes firmes internationales à gros budget n’arrivent pas à endiguer les attaques. La dernière attaque de grande ampleur en date est celle qui a touché l’entreprise américaine Dyn le 21 octobre dernier. Elle a notamment rendu difficiles d’accès un certain nombre de sites, comme Twitter ou Netflix, pendant plusieurs heures.

L.R

Lova Rafidiarisoa