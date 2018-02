Peu d’informations circulent sur l’issue du team building du gouvernement. La question qui se pose est comment l’équipe Mahafaly passera-t-il des intentions à l’acte ?

Efficacité. Ce mot aurait été martelé durant le team building du gouvernement, qui s’est tenu mardi et mercredi à Mantasoa. Aucune information sur l’issue des travaux n’a pourtant été officiellement communiquée jusqu’ici.

La raison serait que la résolution finale des deux jours de cogitation serait encore en cours de rédaction. Après quoi, elle devra être remise au président de la République pour validation.

Durant les échanges à Mantasoa, l’accent aurait été mis sur l’efficacité du gouvernement. Sur les ondes de la radio Madagasikara, Solonandrasana Olivier Mahafaly, Premier ministre, a ajouté qu’il s’agissait aussi de trouver la manière de parvenir à une synergie et une cohérence des actions. « Il s’agit de concrétiser les intentions, les traduire en action conduisant à des impacts sur la population », a déclaré le chef du gouvernement.

D’après une source avisée, il aurait été question de renforcer les actions du gouvernement par rapport aux points rouges comme l’inflation, l’insécurité ou encore la corruption. La question est, comment la team Mahafaly compte passer des intentions à l’acte ? L’absence d’information sur l’issue du team building laisse l’opinion publique dans l’expectative.

« Pourquoi les actions du gouvernement ne sont-elles pas ressenties par la population ? Comment faire en sorte que la population perçoive les actions concrètes du gouvernement ? » seraient des questions qui ont été posées durant les jours de cogitation. Certain d’avoir fourni les efforts nécessaires pour panser les maux des ménages, la réponse serait de renforcer la communication gouvernementale.

Optimiser la communication pour « que tous les acteurs de la société, à tous les niveaux, en amont et en aval des actions ressentent que le gouvernement travaille », aurait été décidé.

Sans cadrage

Le programme des deux journées donne effectivement la part belle aux thématiques sur la commu­nication gouvernementale. Le renforcement des actions sur les points rouges du quotidien ont néanmoins, été également actés. Les réflexions se seraient aussi portées sur les actions que l’équipe conduite par le locataire de Mahazoarivo compte mener pour jeter les premiers jalons de la réalisation du « Fisandrantana 2030 » du chef de l’État. De prime abord, l’échéance électorale était aussi dans les têtes durant les séances de travail.

À en croire les informations qui filtrent, la résolution du team building pourrait ne pas donner de réponse à la question sur la manière dont le gouvernement compte passer des intentions à l’acte. « Un timing détaillé comprenant des activités géoréférencées avec les ressources adéquates », a déclaré le Premier ministre au sujet des perspectives de travail pour cette année 2018. Seulement, la résolution en cours d’écriture, sauf changement, ne contiendrait pas de références détaillées sur les objectifs à atteindre, les actions pour y parvenir, le timing d’exécution et les moyens.

À l’annonce de l’organisation de ce team building, durant son petit-déjeuner de presse en décembre, le locataire de Mahazoarivo a aussi indiqué que ce sera l’occasion de définir des programmes d’action où seront affectés les fonds décaissés par les bailleurs. Les membres du gouvernement, de prime abord, disposent d’un certain confort d’exécution, alors qu’efficacité, efficience et promptitude devraient être les mots d’ordre. Les informations indiquent qu’ils seront néanmoins, « jugés sur leur efficacité ».

En l’absence de cadrage, sur quelle base l’efficacité d’un ministre sera-t-elle évaluée ? L’approche du team building de Mantasoa aurait été basée sur les travaux déjà fait avec le programme Initiatives de résultats rapides (RRI). Seulement, le président de la République lui-même a pointé du doigt le manque d’ambition et de pertinence vis-à-vis des maux des ménages, des résultats présentés. La recherche d’efficacité et de résultats devrait être le quotidien du gouvernement, de l’État. Comme le concède la source contactée, la conjoncture rend difficile la communication politique. Il semble plus que temps de passer aux actes. Acta non verba.

Garry Fabrice Ranaivoson