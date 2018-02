Inflation, insécurité, corruption, les actualités brûlantes figurent dans l’ordre du jour du team building du gouvernement à Mantasoa, depuis hier. Le Premier ministre promet un plan d’action géoréférencé, avec les ressources y afférentes.

Cogitation. Les mem­bres du Gouver­ne­ment ont eu hier une journée bien pleine. Au grand complet, les ministres et les secrétaires d’État ont rejoint la résidence présidentielle à Manta­soa pour un team building.

Annoncé par le Premier ministre Olivier Solo­nandrasana Mahafaly depuis décembre lors d’un déjeuner de presse, ce team building gouvernemental autour du Fisandratana 2030 se tient depuis hier et ce jour. « Ces deux journées permettront de renforcer la cohésion gouvernementale (…) pour réaliser ensemble les défis et les objectifs. Ainsi, les membres du gouvernement doivent avoir une même vision, un même langage, un même objectif », a souligné le Premier ministre.

Pendant l’ouverture officielle par le président de la République Hery Rajaonari­mampianina, il a indiqué aux membres du gouvernement les préoccupations majeures sur lesquelles ils devront concentrer le plus d’attention : la sécurité, la défense des richesses nationales, la lutte contre la corruption et l’inflation, dont les impacts touchent quotidiennement la population. Après quoi, la matinée d’hier a été consacrée aux questions d’ordre général.

Le ministre de l’Économie et du plan, le général Heri­lanto Raveloharison a alors présenté les grandes lignes de l’année économique 2017. Axé sur les orientations du Plan national de développement, sa présentation rappelle les défis et les pers­pec­tives par piliers. Il s’en est suivi une séance de partage des bonnes pratiques dans la conduite des affaires gouvernementales.

Bilan et objectif

L’atelier est animé par un expert international. Les ministres, accompagnés de deux techniciens ont procédé à un travail de commission. Il s’agit de dresser une compilation des bilans de réalisations significatives en 2017 et la définition des perspectives 2018. « Un timing détaillé comprenant des activités géoréférencées avec les ressources adéquates », poursuit le chef du Gouvernement.

L’opinion publique est plutôt réfractaire à ce conclave du Gouvernement. Gaspillage pour les uns, gesticulations politiques pour les autres. Par ailleurs, certains observateurs estiment que planifier le travail à chaque début d’année est une activité de routine pour tout gouvernement. Ainsi, il n’y a pas lieu de mobiliser tant de moyens, surtout en cette fin de quinquennat du président de la République. « Il n’y a pas de période définie pour faire un team building. Nous considérons cela comme une opportunité pour améliorer les choses », réplique le Premier ministre.

À l’époque du général Jean Ravelonarivo, une action similaire a été financée par la Banque africaine de développement (BAD). Il s’en est suivi les fameuses Rapid results initiatives (RRI), consistant à établir des résultats réalisables en cent jours. La qualité des indicateurs formulés a alimenté les débats, même si chaque département ministériel à affiché un taux d’atteinte à plus de 90%.

Ainsi, pendant cette retraite à Mantasoa, les activités de ce jour seront consacrées à l’amélioration de la communication gouvernementale. Avec les conseils de l’expert international, une stratégie de communication pour la diffusion des actions concrètes est attendue.

Andry Rialintsalama