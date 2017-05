La révision à la hausse du taux directeur impactera fortement sur l’économie

du pays. Si l’inflation sera maitrisée, elle freinera par contre les investissements.

Les économistes inquiets. La question de l’impact de la décision de la Banky foiben’i Madagasikara (BFM) de relever le niveau du taux directeur, monopolise les débats dans les couloirs feutrés du monde économique malgache. Certains opérateurs se demandent surtout sur la motivation du comité monétaire de cette institution à prendre cette décision, surtout qu’à Madagascar la majorité des transactions financières passent hors du circuit bancaire. En tout cas, la réponse des économistes sont unanimes. « C’est une pénalisation aux investissements. Cette mesure aura comme effet de mettre un frein à la production du pays », a expliqué Rado Ratobisaona, enseignant chercheur.

Cette décision a surpris plus d’un surtout que le gouvernement planche sur la relance des investissements pour tirer la croissance économique du pays. Les dernières publications de la banque soutiennent une hausse dans ce sens. Au cours du premier trimestre, Madagascar a fait entrer 85,2 millions de DTS contre 77,8 millions de DTS pour la même période en 2016.

Mesure corrective

Pour soutenir sa décision de relever le niveau du taux directeur à 9 % à partir du 11 mai, l’institution monétaire du pays avance l’envol du taux d’inflation au cours du premier trimestre de cette année, et qui risque de se poursuivre dans les prochains mois. « C’est une mesure corrective prise par la BFM dans le cadre de la gestion de la demande, en vue de contribuer à la stabilisation des prix », avait expliqué Alain Hervé Rasolofondraibe, gouverneur de la banque vendredi. Cette action de la banque centrale pourrait se répercuter sur les ménages ou les entreprises.

En effet, les taux directeurs peuvent être expliqués comme étant le taux d’intérêt principal de chacune des banques centrales, dans le cadre des prêts aux institutions financières commerciales. À travers ce mécanisme, l’institution monétaire du pays veut contrôler l’offre et la demande de crédit, l’évolution des prix ou l’inflation. « Ainsi, cette décision de la banque centrale influence les taux proposés aux ménages et aux entreprises, par les banques primaires. À partir de la date d’application de ce nouveau taux, les clients de ces institutions financières peuvent s’attendre à une hausse du taux d’intérêt », a expliqué l’économiste Rado Ratobisaona.

Mais pour le moment, certaines banques primaires ne prévoient pas encore de réviser ce taux. « Aucune hausse ne se profile à l’horizon. Nous maintenons encore le taux appliqué en ce moment pour les crédits. Ceci varie en fonction de la durée de remboursement », a fait savoir Gervais Atta, directeur du développement commercial et marketing de la BNI Madagasikara.

Lova Rafidiarisoa