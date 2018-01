Le comportement de l’ariary sous surveillance cette année. Après la forte dépréciation de la monnaie nationale au cours du dernier trimestre de 2017, beaucoup se sont posé la question sur son évolution pour cette année. D’après la Banky Foiben’i Madagasikara, l’ariary devrait garder sa valeur actuelle dans les prochains mois. « Son niveau actuel

serait maintenu conformément aux perspectives économiques inscrites dans la loi des finances 2018 », a déclaré Alain Hervé Rasolofondrainibe, gouverneur de la BFM.

À en croire cette déclaration, l’Euro se négocierait autour de 4 000 ariary et le dollar américain ne devrait pas descendre au-dessous de 3200 ariary. Pourtant, la loi des finances 2018 prévoit déjà une dépréciation de la monnaie nationale. Le droit de tirages spéciaux (DTS) se négocierait à 4 525 ariary contre 4 415 ariary au cours de l’année 2017. « Une dépréciation de l’ariary de 5,2% par rapport à celle de l’année 2017 est attendue à cause du creusement au niveau de la balance courante, malgré la poursuite des décaissements du crédit du programme facilité élargie de crédit (FEC) et les bonnes perspectives du prix de la vanille », indique le document budgétaire.

On aurait pu croire, pourtant, à une amélioration après la forte hausse de la demande en devises étrangères liée à l’importation massive durant les fêtes de fin d’année. On attendait un petit regain de l’ariary, malheureusement il n’y a pas eu de repli. Depuis le début de l’année, l’ariary ne cesse de perdre de sa valeur. Le cours de référence de l’euro était de 3 902 ariary et de 3 247 ariary pour le dollar, selon les informations fournies par le site de la Banque centrale. Alors qu’en début d’année, lors de la première ouverture du marché des devises, la monnaie européenne s’échangeait à 3 885,95 ariary et le billet vert se négociait à 3 225, 76 ariary.

D’après les explications du gouverneur de la Banky foiben’i Madagasikara, la valeur de l’ariary résulte de l’offre et de la demande en devises. « Le taux de change, quoi qu’il arrive, est toujours le résultat de l’offre et de la demande. Si la monnaie nationale continue toujours de glisser, cela voudra dire que l’offre est toujours inférieure à la demande », explique-t-il. Devant ces faits, certaines opinions réclament l’instauration d’un taux de change fixe. Un régime qui pourrait avoir des conséquences, selon le gouverneur, beaucoup plus importantes, notamment, dans la compétitivité économique des exportations.

