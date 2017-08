Un accident sur la route nationale 12A, reliant Taolagnaro et Vangaindrano, a fait 4 morts et 7 blessés. C’était à Belavenoky, commune Mahatalaky, à 26 km de Taolagnaro que l’accident s’est produit, dans la nuit du vendredi dernier vers 23 heures. Le camion, surchargé de 5 tonnes de ciments, cinq sacs de riz et des sacs de patates douces ainsi que des cageots de bière, s’est renversé avec ses quinze passagers à bord. Parmi ces victimes, deux enfants de 14 et 5 ans ont trouvé la mort. Par contre, le chauffeur s’en est sorti indemne.

Les blessés ont été évacués au Centre Hospitalier de Taolagnaro pour des soins intensifs. Le camion appartient à la société Egecom qui est chargée de la réhabilitation de cette route nationale.