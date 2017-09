La fondatrice et gérante du cabinet Camoi explique que l’expertise comptable est un métier très peu connu, souvent jugé insignifiant. Entretien.

• Définissez pour nos lecteurs, ce qu’est le métier d’expert-comptable ?

- C’est un professionnel de la comptabilité chargé de tenir et de certifier les

comptes des entreprises ou d’une entité. L’expert-comptable les conseille, les informe et les assiste pour des choix stratégiques. Il est tenu d’assurer la cohérence et la vraisemblance des comptes. C’est un métier différent d’un commissaire aux comptes qui, quant à lui, exerce de manière libérale, contrôle la régularité des écritures comptables et la vraisemblance des comptes des sociétés émis par

l’expert-comptable. Le commissaire aux comptes assure la régularité et la sincérité des comptes.

• Pourquoi dites-vous que c’est un métier peu connu ?

– Les experts-comptables ne peuvent pas faire de publicité ni pour leur personne ni pour leur propre cabinet. C’est un métier très règlementé qui les oblige à s’inscrire auprès de l’Ordre des experts-comptables et financiers de Madagascar (OECFM).On ne compte que cent quatre-vingts experts-comptables inscrits à l’OECFM. Pourtant, il en existe de nombreux que l’on appelle « comptables marrons », qui contractent auprès des entreprises. Peu d’entreprises reconnaîssent la nécessité de recourir au travail d’un expert-comptable alors qu’il est, en quelque sorte la pierre angulaire de l’entreprise.

• Justement, quel rôle tient l’expert-comptable dans le développement d’une entreprise ?

– Il est le garant de la formalité des entreprises et des entités. Il conseille les entreprises sur tout ce qui fiabilise les données fournies, primordiales pour rassurer ses différents partenaires et parties prenantes. L’expert-comptable contribue également à entretenir la confiance dans le système économique car il n’y a pas de croissance sans confiance. C’est un critère important par rapport aux investisseurs étrangers.

• Comment motiver les entreprises à recourir au travail d’un expert-comptable ?

- Il y a deux cas de figure. D’abord, le nombre

d’ experts-comptables qui manquent cruellement car, si on compte deux cent mille entreprises formelles dans tout le pays, les cent quatre-vingts experts-comptables ne suffisent guère. Ensuite, la plupart de ces entreprises recourent à des « comptables marrons » comme on l’a évoqué plus haut, pour diverses raisons, et notamment en croyant que les honoraires d’un expert-comptable coûtent cher. C’est une question de choix. En revanche, les entreprises formelles qui corrompent les inspecteurs comptables pour obtenir « un redressement » ou autre finalité, ne sont pas à occulter. Je note au passage que ce phénomène de corruption s’est toutefois calmé depuis les efforts déployés par la direction générale des Impôts. Un autre point à ne pas occulter : les deux millions trois cent mille entreprises non formelles qui auront du mal à faire appel à des experts-comptables.

« L’expert-comptable contribue à entretenir la confiance dans le système économique car il n’y a pas de croissance sans confiance. »

• Quelle est la position du cabinet Camoi face à cette situation ?

- Personnellement, je pose des valeurs que les clients peuvent ou ne peuvent pas accepter. Il s’agit de créer un embryon qui va rayonner autour de ce que Camoi entreprend. Éthique, valeurs et méthodologies, une de mes valeurs est la question d’honnêteté. Une honnêteté intellectuelle dans ce que mon équipe et moi entreprenons avec les clients, et une honnêteté mutuelle, réciproque entre nous et le client dans le respect des lois. Courir après l’argent, ne valorisera pas le métier. Le cabinet ne facture pas à la tête du client, mais au temps et à la diligence qu’on doit lui consacrer. Nous sommes, par ailleurs, partisans de la mise en place d’une fédération des comptables où toutes les professions en lien avec la comptabilité, la fiscalité et l’audit seront représentées. Ceci, dans le but de valoriser ces différentes professions tout en assainissant le secteur !

• Il est écrit « Camoi Expertise 2.O » à l’entête de votre carte de visite. En quoi est-ce utile pour votre métier ?

– C’est pour marquer que le cabinet utilise la technologie et réfléchit au numérique. Nous avons une technologie qui nous permet de gérer le facteur coût et temps, outre l’utilisation du logiciel Sage Coala. Toutes nos pièces comptables sont numérisées et chaque écriture est justifiée par une pièce. Pour une transparence fiscale totale, nous avons tout publié sur notre site. Nous entrerons bientôt dans la digitalisation telle que la signature numérique et électronique.

• Que recommandez-vous pour que le métier trouve sa place dans le pays ?

Développer l’enseignement et la formation en expertise comptable. Les bonnes écoles manquent dans ce domaine car il faut que le métier évolue avec le temps, avec les besoins, avec la réalité. Or, c’est ce qui manque chez les étudiants stagiaires que j’ai eu l’occasion de rencontrer au sein de notre cabinet. Deux millions de jeunes doivent travailler pour faire avancer ce pays. Leur donner la possibilité, après leur baccalauréat, de devenir des comptables opérationnels en entreprises ou de suivre des formations en alternance. Notre cabinet propose des formations pour des stagiaires, que nous coachons par la suite auprès d’entreprises moyennes ou pour devenir des experts en la matière. Je préconise l’amélioration de la communication sur le métier d’un expert-comptable en organisant des journées portes-ouvertes ou autres.

Implacable

L’expert-comptable exige de la rigueur dans ce qu’elle entre­prend. Elle est, d’ailleurs, présidente de la Commission éthique et déontologie au sein de l’Ordre des experts-comptables et financiers de Madagascar. Elle a 17 ans d’expérience dans le métier. Elle est associée au cabinet Expert Conseils dédié aux PME. À la fois enseignante et formatrice, elle gère le centre de formation Métier ASFIFO pour les comptables et dirigeants d’entités privées et publiques.

Propos recueillis par Mirana Ihariliva