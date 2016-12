En grande pompe. Pour célébrer son 67e anniversaire, Marc Ravalo­manana, ancien Président et ses proches n’ont pas lésiné sur la présentation, et certainement sur les moyens. Pour marquer un peu plus le coup, le fondateur de l’empire Tiko a profité de la journée pour inaugurer la réouverture du Magro-AAA de Tanjombato.

Pour son anniversaire, Marc Ravalomanana a renoué avec les shows à l’américaine, culte religieux, en plus. Une grande scène hissée à hauteur suffisante, pour que tout le parterre d’assistance puisse voir ce qui s’y passe, a été installé sur le grand parking du Magro Tanjom­bato. Comme si cela ne suffisait pas, un écran géant a diffusé toute la cérémonie afin de que les ouailles du résident de Faravohitra ne ratent rien des moments forts de la cérémonie, les remises de cadeaux, ou encore les discours.

L’ancien chef d’État a, particulièrement, adressé son allocution à ses partisans. Ayant l’ambition de reconquérir la présidence de la République, Marc Ravalomanana semble souhaiter que ses partisans resserrent les rangs. « La réconci­liation doit commencer en notre sein. Il ne peut pas y avoir de réconciliation si nous ne commençons pas par nous-mêmes », a-t-il déclaré. À l’endroit des dirigeants et des autres camps politiques, l’ancien exilé d’Afrique du Sud a appelé à l’écoute.

G.F.R.