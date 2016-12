Passée à tabac par ses voisins, une mère de famille a trouvé la mort. Ses agresseurs l’ont battue sous les yeux des badauds indifférents.

xUn homicide qui est commis devant une foule indifférente. Rouée de coups par ses voisins furieux pour un bol de riz et quelques morceaux de viande pris chez eux, une mère de famille de 37 ans a succombé à ses blessures samedi. «Ma mère entretenait de bonnes relations avec le couple qui l’a passée à tabac. Ce qui s’est passé me dépasse», confie Fanome­zantsoa Rakotonirina, fils de la défunte.

L’agression meurtrière a été commise à Tanjombato mardi. Aux alentours de 13 heures, en regagnant son foyer après une dure journée de travail, la trentenaire se serait permise de s’introduire chez sa voisine en l’absence de celle-ci. Y ayant trouvé du riz dans un bol, des pâtes, ainsi qu’un plat de viande, elle ne se serait pas gênée pour se servir. Après, elle était rentrée chez elle pour se reposer.

«Ma mère était en train de faire la sieste lorsque la voisine, en état d’énervement total, a fait irruption dans notre foyer, pour se ruer vers elle et lui asséner de violents coups alors qu’elle était encore au lit», poursuit le fils de la trentenaire.

Selon ses explications, la voisine dont la taille est très imposante comparée à celle de sa mère, aurait traînée de force cette dernière jusqu’à la porte. L’ayant tirée dans la cour, la voisine déchaînée ne se serait par retenue pour l’humilier devant les riverains attroupés dans les parages.

Humiliations

« L’époux de la voisine a également levé la main sur notre mère. Elle a tant bien que mal essayé de rester débout, mais les coups n’ont pas cessé. Elle a, de ce fait, trébuché. Bien qu’à terre, ils ont continué à la battre. On lui a écrasé le visage, le ventre et la poitrine. Elle était très mal en point lorsque le couple en avait fini avec elle», se désole Valéry Randrianante­naina, un autre fils de la défunte. Sur ces entrefaites, les personnes présentes semblaient plutôt se délecter des scènes de désolation qui se déroulaient sous leurs yeux, plutôt que de porter assistance à la personne en danger.

Grièvement blessée après son agression, la victime s’est faite soignée par un tradi-praticien, mais son état a empiré, malgré les fréquentes séances de massages qu’elle a suivis. Admise à l’hôpital d’Ampefiloha samedi, elle été placée sous soins intensifs mais a fini par succomber. « La police a été informée de l’homicide. Depuis la mort de notre mère, le couple incriminé se fait discret. Il ne passe dans le quartier qu’à des heures tardives de la nuit, puis s’en va avant l’aube», explique Valéry Randrianan­tenaina.

La dépouille de la victime a été conduite à la morgue de l’hôpital d’Ampefiloha où une autopsie a été pratiquée hier. La brigade criminelle n’est pas encore saisie. Entre-temps, les funérailles se dérouleront à Tanjombato demain.

Andry Manase