Un événement d’envergure pour la communauté des gamers et des geeks nationaux. « Tana Games Week » retrouvera le public, pour sa deuxième édition.

Promouvoir la créativité d’une jeunesse passionnée, mais surtout contribuer à l’émergence de l’industrie florissante du jeu vidéo à Madagascar. « Tana Games Week » (TGW), initié par le collectif Project Alpha, s’est affirmé d’entrée comme un événement incontournable dans le milieu de l’événementiel national et ce, dès sa première édition. Ode à l’univers geek et vidéo-ludique dans toute sa splendeur, il a su marquer le public en s’affirmant comme l’un des rares salons consacrés au monde des jeux vidéos et du E-sport, dans tout l’océan Indien. Bien plus encore, TGW se veut être fédérateur d’une communauté, voire de toute une génération qui partage la même passion.

Le rendez-vous manqué du mois de novembre à cause de la peste, a gagné en envergure et promet plus d’émerveillement, de découvertes et de partages durant trois jours, au Gymnase Couvert Ankorondrano, pour les 16, 17 et 18 février. Ouvrant ses portes aux inconditionnels de tous horizons et de toutes les générations, à ce qui est désormais considéré comme étant le 10e art, à savoir le jeu vidéo, TGW exposera à l’occasion les richesses de la culture geek et vidéo-ludique nationale, à travers divers concours et animations haut en couleurs.

Dynamique et solidaire

Muriel Randriamasi-manana, responsable au sein du Project Alpha affirme « Madagascar est une terre d’opportunité où le monde du jeu vidéo est continuellement en plein essor. On est ainsi plus que fier de contribuer à l’épanouissement d’une industrie geek et vidéo-ludique nationale, à travers cet événement. On convie ainsi tous les passionnés de cet univers à collaborer avec nous et à promouvoir autant notre pays que ses créations

inédites en termes de divertissement numérique ». Outre cet objectif pérenne qui voit l’émergence d’une entreprise innovante, dynamique et solidaire autour de la culture geek et vidéo-ludique, TGW ravira ses visiteurs par les diverses manifestations qui sublimeront le Gymnase Couvert Ankorondrano, durant les trois jours de festivités.

Au programme, on retrouve entre autres, dans le cadre du salon, un espace dédié aux exclusivités et nouveautés sur les consoles Playstation 4, Xbox One X et la Nintendo Switch. Une compétition E-sport autour des jeux Fifa18, Tekken7, Gran Turismo sport ou encore Pokemon s’ouvre aussi aux joueurs. De même pour les aînés, un espace retro-gaming, consacré exclusivement aux consoles de jeu de notre enfance est à découvrir, avec une bonne dose de nostalgie. Un concours de « cosplayeurs », durant lequel on est invité à se déguiser, voire interpréter quasiment un personnage fictif de notre choix, issu de l’univers des jeux vidéos ou du septième art.

En groupe ou en solo, les participants à ce concours doivent envoyer leur nom à la page Project Alpha sur facebook pour les inscriptions avant le 11 février. Diverses conférences et ateliers autour des métiers et filières du jeu vidéo à Madagascar seront aussi à découvrir, notamment avec Lomay et la mise à jour de son jeu Gazkar ainsi que sa présentation de démo de son jeu d’aventure intitulé « Dahalo ».

Andry Patrick Rakotondrazaka