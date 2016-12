Raikitra ny fanomezan-dra. Mpilatsaka an-tsitrapo maro no tonga nanome ra maimaim-poana, omaly, nandritra ny fankalazana ny andro maneran-tanin’ny filatsahana an-tsitrapo. Mahatratra enina hetsy ireo nanome ra manerana ny Nosy raha ny tombantombana nataon’ny mpikarakara ny hetsika. Tetsy, Anosy no natao ny fankalazana ofisialy teto Antananarivo. “Efa hatramin’ny ela ny Malagasy no nanana finiavana hanao zavatra an-tsitrapo. Efa mitady ho lefy eto amintsika anefa izany fa mila vola sy tambiny. Matetika aza na dia omena

fampiofanana dia mbola mitady vola ihany. Zava-dehibe ny filatsahana an-tsitrapo isan’ny tena maha zava dehibe izao hetsika izao ny fanomezan-drà ireo mila izany”, hoy i Jean Luc, olon-tsotra iray amin’ireo nanome ra, omaly.

Maro ireo tonga nanome ra avy amin’ny fikambanana maro toy ireo skoto, nisy ihany koa anefa ireo tonga avy amin’ny anaran’ny tenany manokana.

Fanomezana Rasolomahery