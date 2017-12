Deux suspects sont tombés sous les balles de la gendarmerie de Talatamaty, mercredi. Ces victimes n’ont pas été identifiées.

Coups de feu. Une tentative d’attaque à main armée a été avortée par la gendarmerie de Talatamaty, mercredi soir. Deux suspects ont été tués par balle. Ils tentaient de prendre la clé des champs lorsqu’ils ont été encerclés par les forces de l’ordre. « Ils n’ont pu rien emporter et ont toujours essayé de s’esquiver », a indiqué le gendarme principal hors classe (GPHC), Nirina Alain, commandant de brigade (CB) de Talata­maty, hier.

Les deux fuyards ne se sont pas arrêtés malgré les deux tirs de sommation. L’un d’entre eux a dégainé son arme à feu et a tiré sur les éléments d’intervention. Ces derniers ont donc fait usage de leur kalachnikov pour riposter. Abattus, les deux malfaiteurs ne s’en sont pas sortis vivants.

Un couteau, un pistolet automatique avec cinq munitions et une fausse carte d’identité nationale (CIN) ont été pris sur ces deux individus. Le numéro de série de ce revolver a déjà été effacé. Il appartient pourtant aux forces de l’ordre, selon le CB de Talatamaty et le chef

d’escadron, Andry Sedera Randriatsarafara, commandant de compagnie de la gendarmerie de l’Imerina central. Une investigation y afférente a été ouverte pour identifier l’homme de paille qui reste, pour l’heure, insaisissable.

Non identifiés

La patrouille de nuit sera renforcée afin de déjouer toute tentative d’attaque. « La gendarmerie s’active pendant les fêtes dans la poursuite des malfaiteurs pour rétablir la paix », a précisé le général de brigade, Njatoarisoa Andrian­janaka, commandant de la circonscription de la gendarmerie nationale (CIRGN) d’Antana­narivo.

La photo sur la CIN saisie est réelle. Par contre, les informations mentionnées sont fausses. Son propriétaire est née en 1966. « Il n’aurait qu’une vingtaine

d’années si l’on se tient à la photo », a souligné le CB de Talatamaty. Interrogé sur l’identité de ces victimes, le GPHC Nirina Alain s’est désolé qu’elles soient mortes sans révéler des indices. La CIN falsifiée n’a pas non plus permis d’en découvrir, selon les explications reçues.

Les agents du bureau municipal d’hygiène ont acheminé les dépouilles à la morgue jusqu’à ce que la famille des victimes se

manifeste.

Hajatiana Léonard