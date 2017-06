La propriétaire d’un magasin, enlevée à Maibahoaka, a été relâchée après une course-poursuite menée par la gendarmerie.

Ce coup-ci, un couple de grossistes malgache était la cible des kidnappeurs. Leur enlèvement s’est déroulé à Maibahoaka dans la soirée de samedi, après le culte. La femme a été finalement relâchée, tandis que son mari n’a pu être piégé par le commando des quatre ravisseurs armés. La scène s’est produite lorsque les grossistes rentraient chez eux aux alentours de 18h. « Ils étaient à moto. Ils étaient coincés entre les deux voitures de bandits

qui les ont ensuite forcés à y monter », a souligné une source sécuritaire locale.

Le monsieur a pu saisir la main d’une femme qui était parmi les malfrats et la faire sortir du véhicule, tout en étant sur la route de Talatamaty. « Elle est tombée par terre, tandisque ses complices ont pris la fuite avec l’otage en voiture », a indiqué un témoin oculaire des

faits.

La kidnappeuse a failli subir une vindicte populaire. La gendarmerie est arrivée à temps pour maîtriser la situation. La brigade mobile de la circulation a alerté la gendarmerie d’Ambohidra­trimo et mobilisé tous les éléments de celle de Talatamaty pour la traque.

Panne d’huile

Les bandits ont loué une voiture de marque Mercedes, utilisée comme taxi à l’aéroport d’Ivato. Après une course-poursuite dans la soirée de samedi, le véhicule est tombé en panne à la sortie de la route d’Ambohidratrimo où l’otage a été libéré. « Le carter d’huile a éclaté à

cause des chocs tout au long de la route », a rapporté la gendarmerie locale. Les kidnappeurs ont pris le large. Aucun d’entre eux n’a

toutefois été pris dans les mailles de filet des forces de l’ordre. Le ratissage pour

pister les malfrats se poursuit toujours.

Hajatiana Léonard