Un automobiliste a commis un délit de fuite après avoir percuté deux individus avec sa Toyota. Il a heurté une deuxième fois une voiture de marque Citroën. Le premier choc s’est produit près d’un arrêt de bus vers Ambohidratrimo, tandis que le deuxième à la déviation de l’hôpital (CSB II) de Talatamaty, samedi à 12h 50. Le bilan s’est établi à deux blessés, selon les informations de la gendarmerie. Les dégâts matériels ont été importants. Le chauffard n’a pu s’arrêter qu’à côté d’un rond point un peu plus loin de la deuxième collision.

Les habitants du quartier se sont abattus sur lui et l’ont extirpé du volant. « Il a roulé à pleine vitesse au lieu de ralentir. C’était comme s’il avait pris un stupéfiant », a évoqué un piéton ayant vu le scénario de l’accident. La foule a crié haro sur le baudet, selon les témoignages obtenus. La tentative de vindicte populaire a été en revanche écartée grâce à une négociation entamée par la gendarmerie qui s’est dépêchée sur les lieux après l’alerte.

Le conducteur a été embarqué par les forces de l’ordre pour être enquêté. L’origine du drame reste pour le moment indéterminée, mais le chauffard a apparemment perdu le contrôle de son véhicule, d’après les explications d’un témoin oculaire de la scène. Les blessés ont été immédiatement conduits à l’hôpital d’Anosiala et à Ampefiloha, à l’HJRA.

