Une femme, une adolescente ainsi que leur complice ont braqué la Boutique 2en1 Bijouterie Esther à Talatamaty hier, vers 11h30.

Hold-up en plein jour à Talatamaty. Hier, en fin de matinée, la Boutique 2en1 Bijouterie Esther, a été la cible d’un braquage. La bande composée d’un quadragénaire et d’une femme qui se sont fait passer pour un couple, ainsi qu’une adolescente âgée d’environ quinze ans, a passé à tabac et battu à coups de matraque la vendeuse, pour s’emparer des bijoux qui avaient le plus de valeur et, dans la foulée, dévaliser la caisse. Emportés par la panique lorsqu’ils se sont rendu compte qu’ils ont été enfermés dans les locaux verrouillés à double-tour, les malfaiteurs ont fracassé une baie vitrée à l’accès principal, laissant sur place une sacoche qu’ils avaient apportée avec eux.

Sitôt dehors, l’individu âgé d’une quarantaine d’années ainsi que la femme du gang, ont fait mine de se disputer, pour détourner l’attention. Croyant que ce

=n’était qu’une banale scène de ménage, le badauds attroupés autour de la bijouterie n’y ont vu que du feu. En un éclair, ils se sont évanouis dans la nature avec leur butin, avant que la gendarmerie ne soit alertée par les personnes des environs.

Ruse

«Pour l’heure, nous ne sommes pas encore en mesure d’évaluer les préjudices. Ce dont on est sûr, c’est que la caisse a été vidée. Toute la recette de la journée est tombée dans l’escarcelle des bandits. Les plus gros bijoux ont également disparu», indique le propriétaire de la bijouterie Esther. Selon ses explications, la bande a sévi aux alentours de 11h30, pendant la pause de midi. « La bijouterie est fermée à cette heure, mais un client qui avait passé une commande est arrivé. La vendeuse lui a, de ce fait, ouvert », poursuit-il.

À l’entendre, le trio qui a sévi était entré avec le client en question. Croyant que les trois malfaiteurs l’accompagnaient, à moins d’être eux aussi des clients, la vendeuse, âgée de quarante-trois ans, n’a pas fait attention à eux. Lorsque le client a quitté les lieux après avoir été reçu, et que la vendeuse s’est retournée après avoir verrouillé la porte vitrée, les braqueurs se sont jetés sur elle. Spécialisée dans les bijoux en argent, la boutique 2en1 bijouterie Esther vend également du prêt-à-porter. Violentée, la quadragénaire a été traînée à l’étage, à l’abri des regards, où les voleurs l’ont tenue en respect, pour voler la caisse ainsi que les bijoux et lesmarchandises de valeur. De son coté, la vendeuse blessée n’a pas pu tenir tête aux braqueurs.

«En prenant le large, les voleurs ont essayé d’ouvrir la porte vitrée qui donne sur l’extérieur, mais ils se sont trompés de clé. Celle-ci s’est cassée dans la serrure. Affolés, ils ont brisé une vitre, par où ils se sont échappés », explique, quant à lui, une source auprès de la gendarmerie.

Andry Manase