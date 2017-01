Une épopée picturale regorgeant de créativité, offre des périples à travers l’imaginaire. « Madagascar en couleurs » se redécouvre grâce au talent d’une douzaine de peintres.

Si vous n’aviez pas pu profiter des récentes vacances de fin d’année pour vous évader un peu et redécouvrir les beautés de la Grande île, il n’est jamais trop tard. En effet, l’exposition de peinture « Madagascar en couleurs » vous convie à un voyage en peinture tout aussi exceptionnel que féerique, même s’il ne vous embarque pas plus loin que le centre ville. Rendez-vous est ainsi donné dans la salle d’exposition du Tahala Rarihasina à Analakely, depuis le début de cette semaine jusqu’au 22 janvier, pour jouir du talent d’une bonne douzaine de peintres de divers horizons.

Rentrant dans le cadre des « 365 jours d’expositions » du Tahala Rarihasina, cette exposition débute ainsi une année riche en découvertes, mais surtout en échanges au sein de ce lieu de prédilection de l’art et de la littérature de la ville des Mille. Tout au long de ce mois-ci, l’exposition « Madagascar en couleurs » se redécouvre, une seconde fois, aux férus d’œuvres picturales, après avoir égayé cette même salle au mois de novembre. Plus garnie et avec quelques dizaines de nouveautés en plus, c’est une collection de toiles littéralement haut en couleurs qui enchantera le public qui s’y aventurera.

Des cadeaux

La qualité et la patience de jeunes peintres passionnés sont tout aussi grandes que leurs talents combinés. Ensemble, ils se retrouvent pour entamer aux côtés du public, un voyage au cœur même du pays, le tout retranscrit brillamment à travers leurs pinceaux. Une bonne cinquantaine de toiles, toutes aussi représentatives de cette chaleur, de cette générosité, ainsi que de cette joie de vivre à la malgache, promettent ainsi de donner le tournis à tous ceux qui se joindront à l’exposition, tant leurs couleurs sont enivrantes.

Les plus aguerris reconnaitront entre autres les coups de pinceaux de Moise, Dolph, Naivo Haja ou encore Danz et Toa Fy. « Déjà, c’est une manière pour nous de débuter l’année dans les règles de l’art, en allant directement à la rencontre du public. De plus, on est toujours ravi de faire valoir nos œuvres, le temps d’une exposition comme celle-ci, et c’est en quelque sorte un cadeau que l’on fait aux amateurs d’art », confie Roland Razanadrakoto dit Moise. S’affichant comme une vente-exposition également, les quelques toiles qui y sont exposées s’avèrent comme de bons cadeaux de bonne année pour les intéressés.

Des scènes de vie et des paysages qui illustrent aussi bien la vie citadine que campagnarde, se conjuguent à travers les portraits envoûteurs qui longent les murs de la salle d’exposition du Tahala Rarihasina. Outre les toiles datant de 2005 ou 2010, plusieurs œuvres inédites et récentes de l’année passée, garnissent majoritairement l’exposition « Madagascar en couleurs ».

