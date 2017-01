L’expatrié Nicolas de Gonzague Randriamiandrisoa est promu arbitre international de 2e classe et coach international. Ce technicien est en quête de la qualification olympique.

xLe Nantais, Nicolas de Gonzague Randriamian­drisoa, alias « Ragonz », gradé en tae­kwondo WTF, évoluant en France, compétiteur pendant plus d’une dizaine d’années, converti en arbitre international, est, depuis 2016, titulaire du grade de deuxième classe.

Par la suite, Ragonz est promu coach international, titulaire de la carte émise par l’European Taekwondo Union valide jusqu’en 2018, après avoir effectué un stage de remise à niveau.

Depuis sa retraite en compétition, Nicolas Ragonz a poursuivi sa carrière en tant qu’arbitre international, et est sollicité à officier de nombreuses compétitions partout dans le monde. « J’ai effectué en Russie l’année dernière le test de qualification, pour arbitrer les Jeux de Rio … Les règlements du taekwondo WTF évoluent presque tous les ans, les arbitres internationaux ont chacun un ranking international qui détermine la nomination et la désignation des arbitres, aux différentes compétitions internationales homologuées. Plus on participe à des compétitions, plus on gagne de points », souligne Nicolas « Ragonz ».

Les arbitres sont aussi en course pour se qualifier à des compétitions de haut niveau. Nicolas est parmi les arbitres internationaux qui sont en quête de la qualification pour les jeux olympiques de Tokyo de 2020.

Cap Tokyo

Il s’est converti en arbitre en kyourigi (combat) et poomsae depuis 2011, et a déjà arbitré d’innombrables grandes compétitions, entre autres, le championnat d’Afrique en Tunisie en 2014, l’Open de Canada, d’Alle­magne, de Belgique, de Portugal, et les récents jeux africains.

En tant que compétiteur, cet expatrié de France a intégré l’équipe nationale depuis 1994. Dans son palmarès, il est trois fois champion de France (2003, 2005, 2006), plusieurs fois champion de l’Open de Paris, de Nantes, et vice-champion d’Afrique. Il a déjà participé cinq fois au championnat du monde de poomsae, à Ball Indonésie en 2013, à Tunja Colombie en 2012, à Vladivostok Russie en 2011, à Tashket Ouzbé­kistan en 2010, et au Caire Égypte en 2009.

Il est vice-champion d’Afrique en poomsae individuel et troisième en équipe, lors du sommet continental sur le sol malgache en 2012.

Serge Rasanda