« Il nous a fallu attendre la confirmation de la disponibilité de la salle avant de convoquer les représentants des ligues », a précisé le nouveau vice-président de la fédération malgache du taekwondo WTF (World Taekwondo Federation), Rivo Joachim Rakotobe. Ainsi cet ancien directeur technique national de la FMTkd a annoncé officiellement que le cham­pionnat de Madagascar en combat se tiendra les 2 et 3 décembre au gymnase couvert de Mahamasina.

Les catégories de poids seront toutes au programme pour les seniors comme pour les juniors, garçons et filles. La présentation de licence sera obligatoire pour tous les combattants. Et les licences devraient être délivrées uniquement par la fédération. « Pour les jeunes, afin de vérifier leur âge, les concurrents devraient présenter leur copie d’acte de naissance ou livret de famille comme pièce justificative », a prévenu Rivo Rakotobe.

L’équipe de la fédération a déjà lancé l’envoi des convocations auprès des clubs et ligues régionales. Elles sont actuellement au nombre de neuf mais seront-elles au grand complet à ce rendez-vous national vue la tension entre les deux fédérations en parallèles qui commence à monter ?

S.R.