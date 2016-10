La section d’Avaradrano et le club de taekwondo de SabNam sont en étroite collaboration avec Tiavo’Or depuis l’année passée. Cette association a été fondée par la famille de Tiavo Randrianisa.

L’association Tiavo’Or, fondée en 2015 par les parents et la famille de Tiavo Randrianisa, multiple

championne de taewkondo qui évolue à l’hexagone a doté, samedi, de matériel d’entraînement et de compétition la section d’Avaradrano et le club de Taekwondo de Sabotsy Namehana. Cette association a pour but d’appuyer Tiavo à sa pratique de la discipline, sa préparation en compétition ainsi bien sûr que ses études, et aussi ses souhaits d’aider ses compatriotes. Dans ce sens justement, les membres de l’association dirigée par Sahondra Randriamanantena, la mère de Tiavo ont remis aux dirigeants de la section et du club SabNam du matériel d’entraînement et de compétition.

Il s’agit de dizaines de tenues d’entraînement ou dobok, onze plastrons, trois casques, sept raquettes, quatre paos, et quelques coquilles, gants, protèges tibias et avant-bras. Bientôt, la championne de France choisira et parrainera un ou une jeune élite du club SabNam. En fait, Tiavo voudrait apporter son appui à cette future star malgache en matière d’équipements et si le jeune évolue bien, l’aide pourra aller jusqu’au soutien à des participations internationales. Pour en savoir plus sur Tiavo, elle a, cette année, 16 ans. Elle a commencé à pratiquer le taekwondo à l’âge de six ans dans le club de Cosma Arcueil en 2006, membre de l’équipe de France depuis 2012, huit fois championne de France depuis 2008 et championne d’Europe cadette en 2015. Dans la catégorie -46kg, Tiavo est qualifiée pour défendre les couleurs françaises au championnat du monde au Canada du 16 au 20 novembre, mais, avant cela, elle fera le détour à Serbie pour un autre tournoi international. Étant l’une des plus jeunes, elle a intégré l’INSEP à l’âge de 14 ans, sous l’égide de l’olympien Mickael Borot pour préparer dès maintenant les Jeux Olympiques de Tokyo en 2020.

Partage

Cette collaboration entre Tiavo’Or et le club de SabNam a vu le jour en 2015. Cette grande championne est venue passer ses vacances au pays la même année et a visité le club pour un entraînement de partage d’expériences. Un an plus tard, elle est revenue pour un regroupement de tous les pratiquants de la section d’Avaradrano. Tiavo promet de venir à Madagascar en 2017 avec une délégation de son club pour animer un stage. La section d’Avara-drano, quant à elle, regroupe cinq clubs, deux cent pratiquants dont quatre membres de l’équipe nationale à l’instar de Tantely Heran, Tantely Randria, Hanitra et Annie. « Cette collaboration motive beaucoup nos jeunes. En effet, notre clubs a eu un bilan positif lors du dernier championnat d’Analamanga avec 100% de titre dans les catégories pour lesquelles nous avons engagées des combattants », a confié le technicien fondateur du club SabNam, Claude Rakotondrasoa. Le club célèbre cette année ses 20 ans et organisera avant la fin d’année une compétition interclubs d’Avaradrano.

Serge Rasanda